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Рада проголосувала за продовження воєнного стану і мобілізації

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Рада проголосувала за продовження воєнного стану і мобілізації
Парламент у 16-й раз продовжив дію воєнного стану
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Воєнний стан та мобілізація діятимуть щонайменше до 5 листопада 2025 року

Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів. Відповідне рішення ухвалили 304 народні обранці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

Як відомо, 24 лютого 2022 року президент Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану.

Йдеться про особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам влади (військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування) повноважень, необхідних для відвернення загрози та відсічі агресії.

Також в Україні діє загальна мобілізація, під час якої призвати на службу можуть військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів, тобто до 5 листопада 2025 року.

До слова, у квітні Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації. Вони діятимуть щонайменше до 6 серпня 2025 року.

Теги: мобілізація воєнний стан Верховна Рада

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