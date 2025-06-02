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У застосунку «Резерв+» зʼявились дві нові функції

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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У застосунку «Резерв+» зʼявились дві нові функції
Інформація про інвалідність буде доступою в Резерв+
фото: t.me/ministry_of_defense_ua

У застосунку додали два нових сервіси, які спростять облік для військовозобов’язаних

 

У застосунку «Резерв+» зʼявились дві нові функції: відображення інвалідності в електронному військовому документі та збереження старої версії цього документа після оновлення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони.

У оновленій версії «Резерв+» користувачі зможуть бачити, яку мають групу інвалідності та її причину – ці дані автоматично зʼявляються у військовому документі в застосунку. Ще одна зміна: якщо ви оновлюєте документ, попередня версія нікуди не зникає. Вона лишається у застосунку – тепер її можна буде переглянути за потреби. Якщо навантаження на систему буде надмірним, у документі з’являтиметься спеціальна стрічка з орієнтовним часом оновлення.

«Продовжуємо наповнювати «Резерв+» корисними сервісами. Вони створюють для військовозобов’язаних єдину екосистему, що здатна задовольнити їхні запити без черг та очікування. Поступово додаємо нові функції, які допоможуть бути в курсі актуального статусу військового обліку», – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

В кінці січня в Україні запустили електронні направлення через Резерв+, з 1 квітня запрацював електронний кабінет військовозобов’язаного. Минулого року Міноборони запустило онлайн-рекрутинг, що дає можливість обрати вакансії, дізнатись інформацію про бригади, командира в зручному форматі.

Як повідомлялося, у мобільному застосунку «Резерв+» з'явилися нові відстрочки.

Раніше «Главком» повідомляв, що в Україні впроваджено нову систему оцінювання повсякденного функціонування особи. З 1 квітня 2025 року обов’язковий повторний огляд повинні пройти громадяни, яким інвалідність була встановлена ще до впровадження нової системи та які з поважних причин не пройшли повторного огляду вчасно.

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Теги: Міноборони застосунок

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