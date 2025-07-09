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У Києві водій вкусив поліцейського і потрапив до ТЦК

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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У Києві водій вкусив поліцейського і потрапив до ТЦК
Під час затримання чоловік чинив спротив та вкусив поліцейського
фото: Патрульна поліція Києва

Затриманого доставили до Дарницького РТЦК

У Дарницькому районі Києва чоловік вкусив за руку поліцейського, який зупинив його після того, як водій проїхав на червоне світло, а номерний знак його машини був закритий. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Патрульну поліцію.

«25 червня, патрулюючи Дарницький район, інспектори зупинили автомобіль BMW  водій якого проїхав на заборонний сигнал світлофора та мав закритий номерний знак на авто. Перевіривши інформацію про водія, згідно з базами даних, ми встановили, що він перебуває в розшуку ТЦК та СП за ст. 210 (Порушення військовозобов’язаними чи призовниками законодавства про військовий обов’язок і військову службу) КУпАП», – йдеться в повідомленні.

Поліцейські повідомили про це громадянину, після чого він почав нецензурно виражатися та агресивно поводитися. Патрульні повідомили, що чоловік буде затриманий.

«Однак, під час затримання чинив спротив та вкусив поліцейського. Врешті порушника затримали, застосувавши фізичну силу», – зазначили в поліції.

Інспектори склали на чоловіка відповідні адмінматеріали, зокрема:

  • протокол затримання;
  • протокол за ст. 185 (злісна непокора законній вимозі поліцейського) КУпАП;
  • винесли постанову за ч. 1 ст. 121-3 (керування транспортним засобом із закритим номерним знаком) КУпАП.

Затриманого доставили до Дарницького РТЦК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 33-річний львів’янин під час затримання чинив опір і вкусив поліцейського за руку, а другого вдарив головою в обличчя.

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Теги: водій автомобіль поліція спротив Київ

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