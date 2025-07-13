На Прикарпатті чоловік, побачивши працівників ТЦК та поліцію, взявся за сокиру

Конфлікт між місцевими мешканцями та правоохоронцями стався у селі Завадка Калуського району

В Івано-Франківській області сталася надзвичайна подія: у Калуському районі чоловік під час спільного рейду поліції та територіального центру комплектування (ТЦК) погрожував поліцейському сокирою. Інцидент трапився під час перевірки документів у місцевого мешканця, який мав проблеми з законом в минулому та порушив правила військового обліку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

Конфлікт між місцевими мешканцями та правоохоронцями стався у селі Завадка Калуського району.

«Під час перевірки документів у 56-річного місцевого мешканця, який, як з’ясувалося, раніше був судимий за наркозлочини та порушував правила військового обліку, до місця події підійшов його односелець. Чоловік тримав у руках сокиру та почав погрожувати одному з правоохоронців фізичною розправою», – ідеться у повідомленні поліції.

Поліцейські діяли оперативно: вони швидко вилучили в агресивного чоловіка сокиру та «локалізували ситуацію», що дозволило уникнути травм та поранень.

«За цим фактом слідчі Калуського районного відділу поліції розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу», – зазначили в поліції.

Правоохоронці додали, що наразі вирішується питання про оголошення підозри зловмиснику. Слідство триває.

Нагадаємо, у Рівненській області побили військового ТЦК під час перевірки документів. Солдата вдарили по голові.

Раніше повідомлялося, що після початку повномасштабного вторгнення Росії найбільше ухилянтів, які відмовилися від проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) в територіальних центрах комплектації (ТЦК) мешкали у столичному регіоні. Зараз же ситуація змінилася й переважна кількість таких військовозобовʼязаних зареєстрована на Сумщині та Черкащині.