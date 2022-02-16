Митрополит Епіфаній звернувся до українців у День єднання

Епіфаній: «За роки цієї неоголошеної, але реальної війни, агресор намагається розпалити релігійну та національну ворожнечу»

Предстоятель православної церкви України митрополит Епіфаній у День єднання звернувся до українців. Під час телемарафону «UAразом» він зазначив, що намагання ворога роз’єднати українців не матимуть успіху.

«Ми самі маємо відчути виняткову силу поняття «єдності». Єдність дає нам силу долати замкненість егоїзму. Долати чвари, а не довіру. Але водночас, вона дає можливість зберігати особисту свободу і власну ідентичність… Супротивник понад усе намагається, у першу чергу, знищити саме нашу єдність. У писанні сказано, що дім, який поділився сам у собі, не може встояти. Тому вороги шукають будь-яку шпарину, щоб вбивати туди клин протистояння. За роки цієї неоголошеної, але реальної війни Росії проти України, агресор намагається розпалити релігійну та національну ворожнечу. Змусити українців поборювати один одного. Ці намагання не мали успіху до тепер, я переконаний, так буде і надалі… Усі ми діти однієї України. Разом у куточках нашої держави та за її межами підносимо молитву за перемогу правди і справедливий мир», – наголосив Епіфаній.

Він також висловив переконання що, якби ворог все таки наважився напасти, то українці здолали б цей виклик. «Я переконаний, що якби Москва наважилася перейти до відкритої війни, то ми, як народ, готові подолати цей виклик, не даючи паніці, а тим більше страху, заволодіти нашими серцями. Бо правда на боці українського народу, який бореться за свій дім і свою землю. Бореться за свободу, а не за поневолення. А там де правда, там Божа допомога» – зазначив предстоятель ПЦУ.

Нагадаємо, сьогодні, 16 лютого, у в День єднання в Україні пройшов спільний молебень у Софійському соборі. За даними ведучих телемарафону «UAРазом», який транслюють усі телеканали, на молебні «зібралися очільники всіх церков». Проте, предстоятель Московської церкви Митрополити Онуфрій проігнорував спільний молебень за Україну.

Нагадаємо, указом №53/2022 від 14 лютого президент України Володимир Зеленський заснував 16 лютого 2022 року, (день, який багато хто на Заході називав днем потенційного вторгнення Росії в Україну), нове свято – День єднання українців. Також стало відомо, які заходи відбудуться в Україні до Дня єднання.



