Митрополит Онуфрій проігнорував спільний молебень на захист України (фото)

16 лютого в Україні проходить спільний молебень у Софійському соборі

Керівник РПЦ в Україні Митрополити Онуфрій проігнорував спільний молебень за Україну в День єдності.

Сьогодні, 16 лютого, у в День єдності в Україні проходить спільний молебень у Софійському соборі. За даними ведучих телемарафону «UAРазом», який транслюють усі телеканали, на молебні «зібралися очільники всіх церков». Проте під час трансляції показали очільників помісної православної церкви УПЦ/ПЦУ, УГЦК, представника римо-католицької церкви, протестантських церков, мусульман та іудеїв. Проте предстоятеля Московської церкви у соборі не було.

Також, у День єднання президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з промовою. Під час прямого включення телемарафону «UAразом» Зеленський зазначив, що лише разом ми зможемо захистити наш дім.

Нагадаємо, указом №53/2022 від 14 лютого президент України Володимир Зеленський заснував 16 лютого 2022 року, (день, який багато хто на Заході називав днем потенційного вторгнення Росії в Україну), нове свято – День єднання українців. Також стало відомо, які заходи відбудуться в Україні до Дня єднання.

До слова, народний депутат України Вадим Новинський у статусі диякона Російської православної церкви в Україні (так званої «УПЦ Московського патріархату») взяв участь у різдвяній літургії у Трапезному храмі преподобних Антонія і Феодосія, що у Києво-Печерській лаврі



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