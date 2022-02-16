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    Зеленський у Маріуполі зробив важливу заяву

    Володимир&nbsp;Зеленський підписав указ, згідно з яким 16 лютого в Україні оголошено Днем єднання - Зеленський у Маріуполі зробив важливу заяву
    Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким 16 лютого в Україні оголошено Днем єднання
    скріншот з відео

    Президент наголосив, що українців не лякають жодні прогнози, дати і вороги

    Президент Володимир Зеленський сьогодні перебуває у Маріуполі, де звернувся до військових та заявив, що країна готова захищатися від вторгнення Росії незалежно від дати. Він підкреслив, що за вісім років українці стали міцнішими.

    «Нас не лякають ніякі прогнози, нас не лякають ніякі люди і вороги, нас не лякають будь-які дати, тому що ми будемо себе захищати і 16 лютого, і 17 лютого, і березень, і квітень, і вересень, і грудень», – сказав Зеленський.

    Президент наголосив, що день та місяць начебто нападу на Україну неважливі. За його словами, сьогодні 2022 рік, а не 2014, і це важлива різниця.

    «Війна йде 8 років, ми стали в стільки ж разів міцнішими», – додав Зеленський.

    Додамо, що 16 лютого Зеленський увів у дію Стратегію держбезпеки, яку РНБО прийняв ще напередодні нового року. У цій стратегії визначено, що Росія – це загроза.

    Також нагадаємо, що у середу європейські дипломати вилетіли на зустріч із Зеленським у Маріуполь.

    Президент Володимир Зеленський увечері 16 лютого проводить зустріч з послами іноземних держав у Маріуполі Донецької області.

    Крім того, зранку 16 лютого у Маріуполь прибули бізнесмен Рінат Ахметов та народний депутат Вадим Новинський. Нагадаємо, у День єднання президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з промовою.

    Указом від 14 лютого президент України Володимир Зеленський заснував 16 лютого 2022 року, (день, який багато хто на Заході називає днем потенційного вторгнення Росії в Україну), нове свято – День єднання українців.

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    Теги: Маріуполь Росія бойовики на Донбасі війна Донеччина агресія українці Володимир Зеленський
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    Зеленський у Маріуполі зробив важливу заяву