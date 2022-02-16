Сьогодні вперше святкуємо День єднання

Буде вторгнення чи ні – українці гуртом протистоятимуть будь-яким спробам посягати на свою державу

Напередодні президент Зеленський започаткував нове загальноукраїнське свято

Указом №53/2022 від 14 лютого президент України Володимир Зеленський заснував 16 лютого 2022 року, (день, який багато хто на Заході називає днем потенційного вторгнення Росії в Україну), нове свято – День єднання українців.

«Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Цього дня ми вивісимо національні прапори, надягнемо синьо-жовті стрічки і покажемо всьому світу нашу єдність», – сказав він у відеозверненні до народу України.

Президент заявив, що Україні вдалося досягти дипломатичної підтримки практично всіх лідерів цивілізованого світу.

«Ми прагнемо миру і ми хочемо вирішувати всі питання виключно шляхом переговорів. І Донбас, і Крим повернуться в Україну. Виключно дипломатичним шляхом. Ми не робимо замах на чуже, але і свого не віддамо», – наголосив Зеленський.

Як будемо святкувати

Уранці 16 лютого заплановано:

підняти Державний Прапор України на будинках і спорудах в усіх населених пунктах;

виконати о 10.00 Державний Гімн України;

провести закордонним дипломатичним установам України в державах перебування відповідні іміджеві заходи, спрямовані на єднання та підтримку України.

Крім того, Кабінет міністрів затвердив план заходів щодо забезпечення з 1 березня підвищення грошового забезпечення військових Збройних сил України на 30%. Також заплановано довести до 20% підвищення зарплатні прикордонників та нацгвардійців.

Як повідомлялося, цього дня в Україні пройде телемарафон єдності.

«Із 8 до 10 ранку всі телеканали фактично будуть мовити однією картинкою, і з 8 до 10 і з 19 до 22 ми побачимо різних спікерів і державних можновладців, лідерів суспільної думки, волонтерів, які будуть говорити на тему єднання, і в тому числі на тему наративів, які нашу країну будуть об'єднувати», – сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, 14 лютого на сайті Офісу президента оприлюднили Указ №53/2022 «Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства».

Також стало відомо, які заходи відбудуться в Україні до Дня єднання.

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