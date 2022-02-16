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    Сьогодні вперше святкуємо День єднання

    Буде вторгнення чи ні &ndash; українці гуртом протистоятимуть будь-яким спробам посягати на свою державу<br /><br /> - Сьогодні вперше святкуємо День єднання
    Буде вторгнення чи ні – українці гуртом протистоятимуть будь-яким спробам посягати на свою державу

    фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

    Напередодні президент Зеленський започаткував нове загальноукраїнське свято

    Указом №53/2022 від 14 лютого президент України Володимир Зеленський заснував 16 лютого 2022 року, (день, який багато хто на Заході називає днем потенційного вторгнення Росії в Україну), нове свято – День єднання українців.

    «Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Цього дня ми вивісимо національні прапори, надягнемо синьо-жовті стрічки і покажемо всьому світу нашу єдність», – сказав він у відеозверненні до народу України.

    Президент заявив, що Україні вдалося досягти дипломатичної підтримки практично всіх лідерів цивілізованого світу.

    «Ми прагнемо миру і ми хочемо вирішувати всі питання виключно шляхом переговорів. І Донбас, і Крим повернуться в Україну. Виключно дипломатичним шляхом. Ми не робимо замах на чуже, але і свого не віддамо», – наголосив Зеленський.

    Як будемо святкувати

    Уранці 16 лютого заплановано:

    • підняти Державний Прапор України на будинках і спорудах в усіх населених пунктах;
    • виконати о 10.00 Державний Гімн України;
    • провести закордонним дипломатичним установам України в державах перебування відповідні іміджеві заходи, спрямовані на єднання та підтримку України.

    Крім того, Кабінет міністрів затвердив план заходів щодо забезпечення з 1 березня підвищення грошового забезпечення військових Збройних сил України на 30%. Також заплановано довести до 20% підвищення зарплатні прикордонників та нацгвардійців.

    Як повідомлялося, цього дня в Україні пройде телемарафон єдності.

    «Із 8 до 10 ранку всі телеканали фактично будуть мовити однією картинкою, і з 8 до 10 і з 19 до 22 ми побачимо різних спікерів і державних можновладців, лідерів суспільної думки, волонтерів, які будуть говорити на тему єднання, і в тому числі на тему наративів, які нашу країну будуть об'єднувати», – сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

    Нагадаємо, 14 лютого на сайті Офісу президента оприлюднили Указ №53/2022 «Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства».

    Також стало відомо, які заходи відбудуться в Україні до Дня єднання.

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    Теги: Крим Донбас свята прапор українці Володимир Зеленський президент гімн
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    Сьогодні вперше святкуємо День єднання