Слово, як зброя: армія вшанувала військових журналістів (відео)

Сьогодні ми відзначаємо кращих військових журналістів, пресофіцерів, офіцерів зв’язків з громадськістю та вшановуємо пам’ять полеглих побратимів

Сьогодні ми відзначаємо кращих військових журналістів, пресофіцерів, офіцерів зв’язків з громадськістю та вшановуємо пам’ять полеглих побратимів

Нам важливо давати гідну відсіч пропаганді ворога на інформаційному фронті

16 лютого українці вшановують мужність, героїзм і професійну доблесть військових журналістів, які від перших днів російської агресії перебувають поруч із військовими у найгарячіших районах Атитерористичної операції та Операції об’єднаних сил.

Цей день обрано не випадково, йдеться у повідомленні пресслужби ЗСУ.

«16 лютого 2015 року неподалік міста Дебальцеве під час виконання бойового завдання загинув капітан третього рангу Дмитро Лабуткін. Він до останнього продовжував вести зйомку подій, з честю виконавши свій журналістський і військовий обов’язок. − розповів Генерал-лейтенант ЗСУ Сергій Наєв. − Від початку російської агресії Ви залишаєтеся поряд із захисниками України. З ризиком для життя Ви щодня забезпечуєте наше суспільство якісною та неупередженою інформацією. Саме від Вашої компетентності, об’єктивності та оперативності під час висвітлення подій, які відбуваються кожного дня, залежить рівень сформованості громадської думки, і, водночас, рівень довіри до Вас, як до військових журналістів».

Генерал відзначив важливість роботи журналістів, що дозволяє давати гідну відсіч пропаганді ворога на інформаційному фронті.

«Нехай Ваша робота ніколи не перетворюється на рутинне ремесло і завжди супроводжується втіленням творчих планів, пошуками істини та цікавими знахідками, а Ваше слово додає нам віру у нашу спільну перемогу!», − додав Сергій Наєв

Нагадаємо, сьогодні в окупованому Криму Сімферопольський районний суд призначив фрілансеру проєкту «Крим.Реалії» Владиславу Єсипенку шість років колонії загального режиму і 110 тисяч рублів (понад 40 тисяч гривень) штрафу.

Журналіст скаржився, що його катували, щоб отримати зізнання у злочині, зокрема застосовували електрошок.

Потім адвокат Олексій Ладін заявляв, що ФСБ Росії «погрожували Єсипенку розправою» після того, як він розповів про тортури.