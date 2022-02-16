Співпраця України та США: посол озвучила три основні напрямки

Маркарова: «США дуже чітко заявили про санкції і насправді є лідером у згуртуванні усієї трансатлантичної спільноти»

Посол України в США Оксана Маркарова зазначила, що Америка є одним за найважливіших стратегічних партнерів України та вагомим важелем впливу на протидію російській агресії. Під час свого виступу на телемарафоні до Дня єднання Марков озвучила три важливі напрямки співпраці США та України.

«У 2021 році під час візиту президента і як результат цього візиту ми змогли підписати вперше з 2008 року нашу стратегічну хартію, яка визначила насправді всі напрямки співпраці по яких ми працюємо. І зараз, коли ми всі разом працюємо над відведенням ризику подальшого вторгнення, Сполучені Штати відіграють тут насправді одну з лідерських ролей», – зазначила Маркарова.

Пані посол також озвучила три основні напрямки співпраці США та України. «Перше це політичний трек, політична співпраця. І ви всі бачите, що 2021 року, навіть уже початок 2022 року безпрецедентна кількість візитів, перемовин, телефонних дзвінків на рівнях наших президентів, міністрів закордонних справ, міністрів оборони, головкомандуючих і всі ці сотні постійних контактів відбуваються відповідно до принципу: нічого про Україну без України, ми обмінюємося інформацією. Ми координуємо дії і ми чуємо дуже чітку позицію нашого партнера в підтримці нас», – наголосила дипломатка.

Другий напрямок стосується безпеки України. «Друге – це безпековий трек. США активно завжди допомагали наші країні, адже в 2021 році безпрецедентна сума – $650 млн була виділена на розбудови наших оборонних спроможностей. І ви бачите, як зараз щодня із США прилітають літаки. Ми дуже сподіваємося, що дипломатичні зусилля дадуть нам можливість не застосовувати цю зброю. Але наявність ефективної зброї у нашої вмотивованої армії точно є дуже важливим елементом нашої безпеки», – зазначила Маркарова.

Третій напрямок стосується економічної співпраці. «І третій важливий трек – економічна і фінансова співпраця. На додаток до стратегічних речей, над якими ми працюємо, інвестиційних проектів і проектів сприяння експорту, позиція США зараз є лідерською. Буквально пару днів тому ми всі почули, що США відкривають нову гарантію на 1 млрд, вона допоможе нам фінансувати наш бюджет. І також підтвердила, що ті $3 млрд. про які ми домовилися з американським Ексібанком, вони абсолютно доступні для всіх проектів розвитку, які ми готові продовжувати. США дуже чітко заявили про санкції і насправді є лідером у згуртуванні усієї трансатлантичної спільноти. І ми вперше можемо сказати, що рівень санкцій, про які ми зараз говоримо і про які США розмовляють з усіма партнерами, це той рівень санкцій, який здатен зупинити агресора. Хотілось, щоб такі санкції були у 2014 році», – зазначила посол.

Нагадаємо, сенат США підготував законопроєкт із новими санкціями проти Росії. Також Сполучені Штати Америки запропонували допомогу в розслідуванні кібератаки на Україну. Атака 15 лютого призвела до збою в роботі банківських сервісів та вебресурсів держструктур.