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    Зворушливо та гучно. Україна вперше святкує День єднання (фото, відео)

    Різноманітні урочистості відбулися у різних містах України - Зворушливо та гучно. Україна вперше святкує День єднання (фото, відео)
    Різноманітні урочистості відбулися у різних містах України
    фото: pogliad.ua

    До свята доєдналися тисячі українців у різних куточках країни

    16 лютого 2022 року в Україні вперше відзначається нове державне свято – День єднання. У різних містах України відбуваються масові заходи – урочисті ходи, автопробіги, флешмоби тощо. В урочистостях по всій території України беруть участь тисячі людей.

    Київ

    У столиці України на НСК «Олімпійський» до Дня єднання розгорнули найбільший у місті український прапор завдовжки 200 метрів. Розгортання прапорів меншого розміру відбувалися і в інших локаціях столиці.

    На столичному проспекті Бажана школярі та всі охочі вишикувалися із державними прапорами.

    Вінниця

    У Вінниці представники влади, студенти, посадовці, військові, правоохоронці, голови громад Вінниччини та пересічні вінничани на Замковій горі взяли участь в урочистому піднятті Державного прапора України.

    Маріуполь

    У Маріуполі десятки містян вийшли із національною символікою до меморіалу загиблим захисникам на Площі Свободи.

    фото: 0629.com.ua

    фото: 0629.com.ua

    Одеса

    В Одесі 16 лютого відбулося урочисте підняття прапора України біля аеропорту. На 14:00 запланований патріотичний марш «За збереження суверенітету України», пізніше а далі на потьомкінських сходах розгорнуть великий прапор України.


    Мелітополь

    Мешканці мелітополя, що у Запоріжській області, вирішили відзначити День єднання автопробігом

    Він стартував від площі Перемоги, далі його учасники вирушили проспектом до південного кола. Фінішували також на майдані Перемоги.

    Луцьк

    У Луцьку на Київському майдані відбулося розгортання 200-метрового прапора України, повідомляє «Конкурент».

    Житомир

    У Житомирі урочисто підняли державний прапор України з нагоди святкування Дня єднання українців. Захід зібрав кілька сотен жителів міста.

    Харків

    У Харкові підняли Державний прапор на флагштоку, а також хор «Схід Opera» виконав гімн України.


    Львів

    У Львові відбулися урочисті заходи з нагоди Дня єднання. Біля будівлі Львівської ОДА під час виконання гімну України урочисто підняли Державний прапор. У заході взяли участь адміністрація міста та області, правоохоронці, чиновники та небайдужі жителі міста.

    Дніпро

    У Дніпрі День єднання відзначили урочистим підняттям 14 прапорів України перед будівлею міськради. Фасади обласної та міської рад, автомобілі та автобуси прикрасили жовто-синіми прапорами.

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    Очікується, що 16 лютого світлова арт-інсталяція Dnipro Light Flowers перетвориться на найбільший прапор у світі.

    Раніше повідомлялося, що Вінниця яскраво відзначила День єднання (фото, відео).

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    Теги: Харків Київ Одеса свята прапор Житомир Луцьк школярі гімн
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    Зворушливо та гучно. Україна вперше святкує День єднання (фото, відео)