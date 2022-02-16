Зворушливо та гучно. Україна вперше святкує День єднання (фото, відео)

До свята доєдналися тисячі українців у різних куточках країни

16 лютого 2022 року в Україні вперше відзначається нове державне свято – День єднання. У різних містах України відбуваються масові заходи – урочисті ходи, автопробіги, флешмоби тощо. В урочистостях по всій території України беруть участь тисячі людей.

Київ

У столиці України на НСК «Олімпійський» до Дня єднання розгорнули найбільший у місті український прапор завдовжки 200 метрів. Розгортання прапорів меншого розміру відбувалися і в інших локаціях столиці.

На столичному проспекті Бажана школярі та всі охочі вишикувалися із державними прапорами.

Вінниця

У Вінниці представники влади, студенти, посадовці, військові, правоохоронці, голови громад Вінниччини та пересічні вінничани на Замковій горі взяли участь в урочистому піднятті Державного прапора України.

Маріуполь

У Маріуполі десятки містян вийшли із національною символікою до меморіалу загиблим захисникам на Площі Свободи.

фото: 0629.com.ua

Одеса

В Одесі 16 лютого відбулося урочисте підняття прапора України біля аеропорту. На 14:00 запланований патріотичний марш «За збереження суверенітету України», пізніше а далі на потьомкінських сходах розгорнуть великий прапор України.





Мелітополь

Мешканці мелітополя, що у Запоріжській області, вирішили відзначити День єднання автопробігом

Він стартував від площі Перемоги, далі його учасники вирушили проспектом до південного кола. Фінішували також на майдані Перемоги.

Луцьк

У Луцьку на Київському майдані відбулося розгортання 200-метрового прапора України, повідомляє «Конкурент».

Житомир

У Житомирі урочисто підняли державний прапор України з нагоди святкування Дня єднання українців. Захід зібрав кілька сотен жителів міста.

Харків

У Харкові підняли Державний прапор на флагштоку, а також хор «Схід Opera» виконав гімн України.





Львів

У Львові відбулися урочисті заходи з нагоди Дня єднання. Біля будівлі Львівської ОДА під час виконання гімну України урочисто підняли Державний прапор. У заході взяли участь адміністрація міста та області, правоохоронці, чиновники та небайдужі жителі міста.

Дніпро

У Дніпрі День єднання відзначили урочистим підняттям 14 прапорів України перед будівлею міськради. Фасади обласної та міської рад, автомобілі та автобуси прикрасили жовто-синіми прапорами.

Очікується, що 16 лютого світлова арт-інсталяція Dnipro Light Flowers перетвориться на найбільший прапор у світі.

Раніше повідомлялося, що Вінниця яскраво відзначила День єднання (фото, відео).

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