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Стало відомо, хто підпалив церкву УПЦ МП на Буковині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, хто підпалив церкву УПЦ МП на Буковині
Палій потім ще пішов пограбувати місцевий магазин, де його й схопили на гарячому
фото: LB

Монах УПЦ МП на Буковині спалив Московську церкву

 

Українську православну церкву Московського патріархату у селі Мілієве Вижницького району Чернівецької області вночі підпалив місцевих монах, який належав до тієї ж парафії. Про це повідомила журналістка Соня Кошкіна.

«От, сьоголні читаємо: ПЦУ і греко-католики підпалили храм в селі Мілієво. Починаємо з‘ясовувати, виявляється: підпалив місцевий монах, який перед тим вкрав з храмової каси 3 тис. грн. Хотів тіпа сліди заплутати. Але потім ще пішов пограбувати місцевий магазин, де його й схопили на гарячому», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловік швидко у всьому зізнався.

«Хлопець молодий, 89-року, постригли зовсім нещодавно – на Житомирщині. Здавалось би: ну, буває, звичайна битовуха. Але, ні, вам вперто розказуватимуть, що це ПЦУ і греко-католики умисно палять храми МП. А ви слухайте, слухайте», – зазначила Кошкіна.

Нагадаємо, Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ МП сьогодні заявила, що у ніч проти 24 квітня у селі Мілієве Вижницького району Чернівецької області горіла церква УПЦ МП. І звичайно звинуватили у цьому представників Православної церкви України.

Теги: церква Московська церква в Україні Чернівецька область

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