Парафіяни Московської церкви у Почаївській лаврі заявили, що «Путін – це наш правитель»

На думку вірянок, саме Бог дозволив російському диктатору напасти на Україну

Віряни УПЦ МП на Тернопільщині повторюють тези російської пропаганди

Парафіянки Московської церкви в Україні у Почаївській лаврі переконують журналістку, що президент Росії Володимир Путін – це «їхній правитель», а ракети по Україні нібито «запускає Бог». Відповідне відео опублікувало «Громадське».

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Також вони несхвально відкликаються про Революцію гідності.

«А Михаїл Архангел сказав: підкоряйтеся владі. Якщо не будуть підкорятися владі… Янукович був – «ми не хочемо його», діти такі маленькі на Майдані йдуть… Не хочу навіть говорити. Ти ж дитина, а ти проти влади ідеш», – заявили вірянки.

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Крім того, вони вважають, що нібито це не Росія завдає ракетних ударів по Україні та вбиває людей, а це робить Бог.

«Це Бог. Він, знаєш, які стріли може посилати за беззаконня? Янголи як пошлють стріли такі, що увесь світ може злетіти. За беззаконня, за непідкорення, за непідкорення владі. Хто що хоче, те й робить» – вважають вони.

На думку вірянок, саме Бог дозволив російському диктатору напасти на Україну.

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«Путіну Бог дав право. Від Бога влада поставлена, Михаїл так Архангел сказав», – заявила одна із жінок.

Нагадаємо, що 28 березня Синод Православної Церкви України прийняв рішення утворити релігійну організацію у Почаївській лаврі, яка перебуває в оренді в УПЦ Московського патріархату. Це перший юридчний крок ПЦУ у Почаївський святині.

Зазначимо, Почаївську лавру передали в оренду УПЦ МП у 2003 році, цей договір діє до 2052 року. До комплексу Почаївської лаври входить 18 споруд, 6 із них перебувають на балансі Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.

У лютому 2023 року голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко повідомив про перше засідання робочої групи, яка вивчає правомірність використання комплексу Почаївської Свято-Успенської лаври УПЦ МП.

Окрім цього, в листопаді 2022 року СБУ знайшла в Почаївській лаврі пропагандистські матеріали, що заперечують існування України.

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До слова, голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв розповів «Главкому», що влада Кремінського району на Тернопільщині просто подарувала землю під будівлями на території Почаївської лаври, і це причина, чому московських церковників звідти не так просто вигнати, як з Києво-Печерської лаври, де був розірваний договір на аренду святині.