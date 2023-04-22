Московські попи побили військового у Хмельницькому. Історія отримала несподіване продовження

Патрульні склали адмінпротокол щодо військового Артура Ананьєва за статею «Дрібне хуліганство». Однак цей документ не направлятимуть до суду

Патрульних, які склали адмінпротокол щодо військового, а не нападників у рясах, покарано

За результатами службової перевірки притягнено до дисциплінарної відповідальності окремих співробітників управління патрульної поліції у Хмельницькій області, які брали участь у документуванні резонансної події.

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Про це «Главкому» повідомив т.в.о. начальника управління патрульної поліції Василь Орленко у відповіді на запит.

Йдеться про інцидент, що стався вранці 2 квітня у приміщенні хмельницького Свято-Покровського кафедрального собору УПЦ МП. Зокрема, стосовно військового Артура Ананьєва було складено адмінпротокол за статею «Дрібне хуліганство».

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«На мою думку, патрульні намагалися якомога швидше зняти градус напруги. Проте виявилися обманутими. На підставі свідчень «вірян», котрі казали, що я зірвав службу, оформили адміністративний протокол», – розповів в інтрев’ю «Главкому» сам військовий.

Водночас у відповіді на запит керівництво патрульної поліції Хмельниччини зауважило: за результатами перевірки вказані патрульні покарані, але їх не звільнено з лав поліції.

Що стосується долі адмінпротоколу щодо військового, то цей документ списано з обліку, запевнив т.в.о. начальника управління Василь Орленко. За його словами, протокол до суду не скеровувався.

Нагадаємо, що 2 квітня служителі Московської церкви в Хмельницькому побили військового Артура Ананьєва. На кадрах видно, як священники копають чоловіка в однострої ногами, штовхають та, зрештою, припирають до стіни. Він же, натомість, вигукує: «Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити в московський патріархат?»

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Духовенство звинуватило військового в тому, що він заважав службі та скинув на підлогу «Євангеліє», проте Ананьєв озвучив іншу версію подій. В інтерв'ю «Главкому» військовий розповів, що книгу насправді кинув піп, Ананьєв був досить далеко та фізично не міг це зробити.

Артур Ананьєв стверджує, що книга просто випала з рук попа. Річ утім, що він начебто намагався передати «Євангеліє» іншому попу, а той її не втримав. У цей момент Ананьєв перебував на відстані близько трьох метрів. При цьому на військового накинулися церковники та звинуватили у падінні «Євангеліє».

Додамо, що став відомий діагноз Ананьєва, якого побив представник Московського патріархату.

Пізніше поліція оголосила підозру іподиякону собору УПЦ МП Ігорю Слободяну за статтею 125 Кримінального кодексу «Умисне легке тілесне ушкодження». Церковник переховувався від правоохоронців і його оголосили у розшук.

20 квітня Хмельницький міськрайонний суд обрав запобіжний захід Слободяну у вигляді особистого зобов’язання. Іподиякон після двох тижнів зникнення добровільно прибув до поліції, а потім і до суду.