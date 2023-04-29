Хто спалив церкву УПЦ МП на Буковині? Затриманий у суді зробив зізнання

Заява про те, що ПЦУ і греко-католики підпалили храм УПЦ МП в селі Мілієве виявилася брехне. За підпалом стоїть місцевий монах УПЦ МП, який нещодавно був пострижений. Суд арештував 34-річного підозрюваного на два місяці

Вижницький районний суд Чернівецької області обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для 34-річного мешканця села Іспас, підозрюваного у підпалі церкви УПЦ МП та крадіжці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ухвалу від 25 квітня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За матеріалами справи, протягом 23 і 24 квітня підозрюваний, який за інформацією Центру стратегічних комунікацій при Мінкульті є монахом самої ж УПЦ МП, вчинив ряд злочинів. Будучи у стані алкогольного сп’яніння, він намагався вкрасти 1 тис. євро, які лежали у сейфі приватного будинку. Довести крадіжку до кінця завадила власниця, яка прийшла на територію домоволодіння. Після чого підозрюваний втік.

Під ранок 24 квітня правопорушник проник до храму Іова Почаївського, що у селі Мілієве Чернівецької області. Розбивши вікно церкви, чоловік зайшов до середини і за допомогою запальнички підпалив легкозаймисті речі з тканини. Внаслідок пожежі повністю було знищено храм.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Після підвалу безробітний проник до сусідньої крамниці «Монарх». Звідти виніс 1 тис. грн готівкою, дві пляшки вина, шість пачок цигарок Parlament Silver Blu та вісім карток поповнення рахунку мережі мобільного зв’язку «Київстар». Загальна сума збитків, завданих власнику магазину, становить 2,6 тис. грн.

У суді підозрюваний визнав вину і щиро розкаявся. Він не заперечував стосовно обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. При цьому зазначив, що весною та восени у нього відбувається загострення хвороби, він починає зловживати спиртними напоями і втрачає пам’ять. Просив суд, щоб йому надали медичну допомогу.

Адвокат підозрюваного також не заперечувала, щоб її клієнта арештували.

Санкція статей, за якими підозрюється мешканця села Іспас, передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В ухвалі зазначено: разом із арештом суд дав можливість підозрюваному внести заставу у розмірі 214,7 тис. грн. Якщо такі кошти буде внесено, то палій зможе вийти на волю.

Раніше Центр стратегічних комунікацій при Мінкульті повідомляв, що заява про те, що ПЦУ і греко-католики підпалили храм УПЦ МП в селі Мілієве – це брехня. За підпалом стоїть місцевий монах УПЦ МП, який нещодавно був пострижений.

скріншот із фейсбук-сторінки Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ МП

Водночас Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ МП відреклися від палія-монаха. Вони наголосили, що ще у 2019 році цей чоловік прийшов до єпархії і на словах переконував, що його нібито постригали у ченці на Одещині.

«Після цього його ще декілька місяців бачили у підряснику біля кафедрального собору та інших монастирів нашої єпархії. Трохи згодом парафіяни кафедрального собору помітили його без підрясника в шортах та з цигаркою у руках біля однієї корчми міста Чернівці. З тих пір його не бачили», – йдеться у дописі буковинської єпархії, викладеному у соцмережі.

Як повідомляв «Главком», сьогодні Вінницька обласна рада припинила договори оренди нерухомого майна, земельних ділянок та заборонила будь-яке користування майном, що є спільною власністю територіальних громад області, з релігійними організаціями УПЦ МП.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 27 квітня УПЦ МП користуватися земельною ділянкою заборонила міськрада Чернівців.

А до цього Тернополь та Суми.