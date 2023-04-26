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«Ракетами бомбить західна Україна». Прихильниця УПЦ МП вразила заявою (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Ракетами бомбить західна Україна». Прихильниця УПЦ МП вразила заявою (відео)
фото: скрін із відео

Війну розв’язала нібито Америка, яка «розсварила Україну з Росією»

Прихильники Української православної церкви Московського патріахату, які досі протестують під стінами Київсько-Печерської лаври і заважають роботі комісії Мінкульту, вкотре відзначилися своїми заявами. 

Одна вірянка емоційно заявила, що «українці пов'язані з росіянами».

На питання, хто розпочав війну, вона відповіла, що Америка, яка нібито розсварила Україну з Росією.

«А ракетами хто бомбить – бендери, західна Україна. А патріарх Кирило молиться за Україну, за Донбас», – додала вона.

Нагадаємо, 29 березня на території Києво-Печерської лаври зібралися парафіяни УПЦ МП, серед яких була і Кохановська. Жінка вступила у суперечку з журналістом, під час якої заявила про фальсифікацію доказів, знайдених СБУ. Її затримали.

Вікторії Кохановській та ще трьом прихильникам УПЦ МП суд призначив цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом.

Теги: війна Московська церква в Україні Києво-Печерська лавра

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