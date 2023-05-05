Вбивати російських солдатів – гріх? Чому мовчить УПЦ МП і що говорять Свідки Єгови

Провідні релігійні конфесії в Україні відповіли на прості питання про війну і віру

За рік із «хвостиком» великої війни Збройні сили України впевнено наближаються до знакового показника – 200 тис. вбитих російських солдатів та найманців. Подвиг здійснюють не лише наші хоробрі захисники, а й українська судова система. На початку квітня 2023 року сенсаційне рішення виніс Тячівський райсуд Закарпатської області. Аби зупинити маніпуляції на ґрунті того, що воцерковленим та тим, хто просто затято вірить у Бога, не можна служити, брати до рук зброю і когось убивати, Феміда зазначила: убивство російських солдатів прирівнюється до захисту Батьківщини і не підпадає під дію Кримінального кодексу!

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«Суд вважає, що знищення ворога, який зі зброєю в руках вдерся на територію України, вбиває дорослих, старих та дітей, чинить інші воєнні злочини, якраз і є виконанням Конституційного обов’язку по захисту Вітчизни і в жодному разі не може прирівнюватися до вбивства», – сказано у вироку.

Водночас суд пояснив: стаття 115 Кримінального кодексу («Умисне вбивство») має конкретне і однозначне визначення щодо вбивства – це умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині. Отже, з мирськими правилами більш-менш зрозуміло.

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Натомість релігія по-своєму трактує поняття «вбивство». Наприклад, у християн шоста заповідь Божа забороняє позбавлення життя іншої людини і самого себе (самогубство) в будь-який спосіб. Крім цього, є ряд релігійних організацій, віровчення яких дійсно не допускає користування зброєю.

Чи перелічені релігійні табу залишилися непорушними, коли Росія здійснила масштабне військове вторгнення в Україну?

«Главком» розіслав запити до семи найбільш представлених релігійних конфесій в Україні: Української православної церкви Московського патріархату, Православної церкви України, Центру Свідків Єгови в Україні, Римо-католицької церкви, Української греко-католицької церкви, Української Церкви Християн Віри Євангельської, Церкви Євангельські християни-баптисти України.

Кожна з них одержала чотири однакові питання:

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1. Яку позицію займає ваша церква стосовно мобілізації військовозобов’язаних, які є вірянами церкви?

2. Чи може вірянин вашої церкви відмовитися від військової служби за призовом у воєнний час (мобілізації) через релігійні переконання?

3. Чи вважає ваша церква гріхом вбивство ворога, який напав на Україну?

4. Як ваша церква називає Російську Федерацію, її владних представників під час богослужінь або інших церковних подій?

Протягом місяця відповіді надійшли лише від трьох релігійних організацій: Православної церкви України (УПЦ/ПЦУ), Римо-католицької церкви і Центру Свідків Єгови в Україні. Редакція очікує на інші відповіді від релігійних конфесій. І продовжить висвітлення вкрай важливої теми.

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УПЦ/ПЦУ: «Знищення російських нападників – вимушений і жертовний захист»

Пресслужба Київської митрополії Православної церкви України повідомила «Главкому» про всебічну підтримку боротьби українського війська та загалом нашого народу проти російських окупантів. Там же пояснили, що ПЦУ сприймає мобілізацію як зрозумілий і необхідний засіб для організованого захисту від російських загарбників. Відповідно, мобілізації можуть не підлягати лише ті особи, які мають для цього підстави, передбачені чинним законодавством України.

«Знищення оборонцями України російських нападників, які вчиняють збройну агресію проти нашого народу і намагаються захопити дану нам Богом землю, не можна прирівнювати до гріха злочинного вбивства. Оскільки це вимушений, справедливий і жертовний захист, який базується на любові до своїх близьких, свого народу та Батьківщини», – сказано у коментарі ПЦУ.

Крім цього, Православна церква України назвала Росію країною-агресором, країною, яка у 2014 році розпочала активну фазу гібридної війни проти нашої країни й окупувала українські території, а 24 лютого 2022 року здійснила злочинний повномасштабний військовий напад на Україну.

«Також ми вважаємо, що теперішній владний режим у РФ можна охарактеризувати як путінську тиранію. Окрім того, ми неодноразово наголошували, що воєнні злочинці, які наразі керують Росією через Московську патріархію поширювали і продовжують поширювати неоімперську шовіністичну ідеологію «русского міра», яка є базою для виправдання агресії проти України», – йдеться у відповіді ПЦУ на запит «Главкома».

Римо-католики: «Захищаючи своє життя, ми не стаємо винними у вбивстві»

Голова Конференції Римсько-Католицьких єпископів України, єпископ Віталій Скомаровський зазначив, що кожен вірний має обов’язок боронити своє життя та життя своїх близьких та спільного блага народу. Тому віряни Римсько-Католицької Церкви з перших днів війни (з 2014 року) стали на захист нашої держави та виконують військовий обов’язок в лавах Збройних сил України.

«Виконання військового обов’язку, не лише у військовий стан (мобілізації) не суперечить релігійним переконанням та доктринальному навчанні Католицької Церкви. Кожна людина має право відстоювати своє право на життя, тому, захищаючи своє життя, ми не стаємо винними у вбивстві, навіть якщо ми змушені вбити нападника (Катехизм Католицької Церкви, п. 2264). Тому вбивство ворога, захищаючи свою державу, не є гріхом. Конференція Римсько-Католицьких єпископів України відкрито називає російську федерацією агресором», – заявив представник римо-католицької церкви.

Свідки Єгови: «Глибоко засмучені, що загинули невинні люди, молимось за їхніх рідних»

Позиція Центру Свідків Єгови в Україні суттєво відрізняється від того, як обгрунтовують проблему вище згадані конфесії. Свідки Єгови зауважили: в Україні нараховується понад 100 тис. представників релігійної організації, які «надають практичну допомогу та емоційну підтримку своїм одновірцям, а також іншим людям».

«Ми глибоко засмучені через те, що так багато невинних людей загинуло протягом минулого року, і продовжуємо молитись за їхніх рідних», – наголосили в Центрі Свідків Єгови.

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Окремо додали, що Росія переслідує їхніх вірян, а в Криму, Донецьку, Луганську та на територіях, що перебувають під контролем російської армії, Свідки Єгови стикаються з насиллям, ув’язненнями та порушенням прав людини.

Що стосується позиції релігійної організації стосовно участі у війнах, то редакції порадили ознайомитися з публікацією, яка розміщена на офіційному сайті організації. Якщо коротко, то Свідки Єгови не воюють, тому що «слухаються Бога», «слухаються Ісуса», «люблять людей» і «наслідують приклад перших християн», котрі начебто відмовлялися брати участь у війнах через «не сумісність з Ісусовим принципом любові та з його наказом любити ворогів».

Ба більше: ще в далекому 1999 році Кабінет міністрів затвердив Перелік релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю. Окрім Свідків Єгови, туди ввійшли: Адвентисти-реформисти, Адвентисти сьомого дня, Євангельські християни, Євангельські християни-баптисти, Покутники, Харизматичні християнські церкви (та церкви, прирівнені до них згідно із зареєстрованими статутами), Християни віри євангельської (та церкви, прирівнені до них згідно із зареєстрованими статутами), Християни євангельської віри і Товариство Свідомості Крішни.

Тобто на вказані організації досі поширюється дія Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу». І як наслідок, вони вміло цим користуються у воєнним час. «Главком» описав промовисту історію, в якій суд виправдав представника течії Свідки Єгова, обвинуваченого в ухиленні від мобілізації. Свої аргументи Феміда підперла статтею 35 Конституції («Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання»). Мовляв, «обвинувачений має право на заміну альтернативною службою військового обов’язку, в тому числі, військової служби за призовом під час мобілізації, оскільки належить до релігійної організації, віровчення якої не допускає користування зброєю».

Мовчання УПЦ МП

Українська православна церква, яка публічно відхрещується від приставки «Московського патріархату» проігнорувала два інформаційні запити «Главкома». Церква, яка переконує, що досі має в Україні найбільшу кількість парафій та храмів, досі не назвала Росію країною-агресором. При цьому вже на четвертий день повномасштабної війни Священний Синод УПЦ МП намагався всадити за стіл переговорів Зеленського і Путіна.

Тоді ж Синод звернувся і до Патріарха Московського Кирила. Його просили «підсилити молитву за багатостраждальний український народ… і закликати керівництво Російської Федерації до негайного припинення бойових дій».

скріншот із сайту РЦП

Подібні реверанси у бік «миру» церковників із МП мають пояснення. На сайті Російської православної церкви досі чорним по білому зазначено (цитата мовою оригіналу): «Украинская православная Церковь является самоуправляемой Церковью з правами широкой автономии в составе Московского Патриархата».

Отже, робимо висновок: УПЦ МП, в силу канонічної єдності, не в змозі відповісти на елементарні, і водночас вкрай гострі для багатьох українців питання, які поставив «Главком»: Як ваша церква сьогодні називає Російську Федерацію? Чи вважає ваша церква гріхом вбивство російського ворога, який напав на Україну?

Віталій Тараненко, «Главком»