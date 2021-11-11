Між Києвом та Львовом курсуватиме лоукостер. Стало відомо, скільки коштуватимуть квитки

Новий маршрут авіаційного сполучення працюватиме близько місяця

Українська авіакомпанія Bees Airline у грудні відкриє новий маршрут сполучення між Києвом та Львовом. Літати можна буде 5 разів на тиждень – в усі дні, окрім вівторка та суботи. Квитки коштуватимуть від 595 грн. Про це повідомляє URM.

З Києва літаки відбуватимуть о 8:30, 13:30 та 18:30. Приліт у Львів відбуватиметься о 9:30, 14:30 та 19:30. Дні польотів – понеділок, середа, четвер, п’ятниця, субота.

Зі Львова авіасудна вилітатимуть о 15:30 та 20:30. Приліт у Київ – о 16:30 та 21:30. Дні польотів – понеділок, середа, четвер, п’ятниця, неділя.

Новий маршрут авіаційного сполучення почне обслуговування пасажирів із 20 грудня 2021 року. Наразі планується, що маршрут діятиме до 21 січня наступного року.

Варто зазначити, що ціни на квитки лоукостера за цим маршрутом цілком співставні із тими варіантами, що пропонує на сьогодні «Укрзалізниця».

Наприклад, найдешевший варіант дістатися до Львова 20 грудня – це купити плацкартний квиток на поїзд № 059 «Київ–Львів». За квиток доведеться заплатити 220,89 грн. Але є і значно дорожчі варіанти, наприклад, квиток у вагоні класу «люкс» поїзду №095 обійдеться у 1254,5 грн.

Раніше повідомлялося, що Лоукостер Vueling відкриє рейси Київ–Париж з квитками за 30 євро.