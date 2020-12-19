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    Авіакомпанія Qatar Airways відновила польоти до України

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    Перевізник ввів найжорсткіші заходи безпеки - Авіакомпанія Qatar Airways відновила польоти до України
    Перевізник ввів найжорсткіші заходи безпеки

    Рейси авіакомпанії з 18 грудня і до кінця 2020 року будуть здійснюватися тричі на тиждень ─ по середах, п'ятницях і суботах

    Авіакомпанія Qatar Airways після дев'ятимісячної перерви відновила польоти з Катару до України, виконавши рейс за маршрутом Доха-Київ. Про це передає ЦТС.

    Зазначається, що рейси будуть здійснюватися тричі на тиждень ─ по середах, п'ятницях і суботах.

    Як повідомлялося на початку листопада, авіакомпанія Qatar Airways анонсувала відновлення трьох щотижневих рейсів до Міжнародного аеропорту Бориспіль вже з 18 грудня 2020 року, що здійснюватимуться на Airbus A320.

    Перевізник ввів найжорсткіші заходи безпеки і впроваджує інноваційні технології для забезпечення гігієнічних вимог як на борту літаків, так і в Міжнародному аеропорту Хамад.

    Розклад рейсів, починаючи з 18 грудня 2020, у середу і суботу:

    • Доха (DOH) – Київ (KBP) QR295: відправлення: 01:45; прибуття: 06:05
    • Київ (KBP)  – Доха (DOH) QR296: відправлення: 11:10; прибуття: 17:10

    Понеділок (починаючи з 4 січня 2020) та п’ятниця:

    • Доха (DOH) – Київ (KBP): QR295 відправлення: 08:30; прибуття: 12:50
    • Київ (KBP)  – Доха (DOH): QR296 відправлення: 17:30; прибуття: 23:30

    Нагадаємо, що Air Arabia відновила рейси в Україну, але тільки в одному напрямку.

    Теги: Київ літак авіаперевезення Qatar Airways
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