Авіакомпанія Qatar Airways відновила польоти до України

Рейси авіакомпанії з 18 грудня і до кінця 2020 року будуть здійснюватися тричі на тиждень ─ по середах, п'ятницях і суботах

Авіакомпанія Qatar Airways після дев'ятимісячної перерви відновила польоти з Катару до України, виконавши рейс за маршрутом Доха-Київ. Про це передає ЦТС.

Зазначається, що рейси будуть здійснюватися тричі на тиждень ─ по середах, п'ятницях і суботах.

Як повідомлялося на початку листопада, авіакомпанія Qatar Airways анонсувала відновлення трьох щотижневих рейсів до Міжнародного аеропорту Бориспіль вже з 18 грудня 2020 року, що здійснюватимуться на Airbus A320.

Перевізник ввів найжорсткіші заходи безпеки і впроваджує інноваційні технології для забезпечення гігієнічних вимог як на борту літаків, так і в Міжнародному аеропорту Хамад.

Розклад рейсів, починаючи з 18 грудня 2020, у середу і суботу:

Доха (DOH) – Київ (KBP) QR295: відправлення: 01:45; прибуття: 06:05

Київ (KBP) – Доха (DOH) QR296: відправлення: 11:10; прибуття: 17:10

Понеділок (починаючи з 4 січня 2020) та п’ятниця:

Доха (DOH) – Київ (KBP): QR295 відправлення: 08:30; прибуття: 12:50

Київ (KBP) – Доха (DOH): QR296 відправлення: 17:30; прибуття: 23:30

Нагадаємо, що Air Arabia відновила рейси в Україну, але тільки в одному напрямку.