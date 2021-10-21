Лоукостер Vueling відкриє рейси Київ-Париж з квитками за 30 євро

Українці з грудня зможуть полетіти з Києва до Парижа

Літаки літатимуть між аеропортами Бориспіль та Орлі

Українці вже цього року зможуть полетіти за дешевими квитками з Києва до Парижа. Іспанський лоукостер Vueling з 5 грудня відкриє прямі рейси. Про це повідомляє AviaNews.

Планується, що літаки за маршрутом Київ-Париж літатимуть два рази на тиждень. При цьому в грудні вильоти будуть в різні дні, а з січня – у вівторок та неділю.

Вартість квитків на рейс стартує від 30 євро.

Літаки Vueling будуть вилітати з аеропорту Бориспіль та французького Орлі, який розташований всього лише в 15 км від Парижа.

Розклад рейсів Париж-Київ-Париж:

Париж 06:55 – Київ 11:05, вівторок, неділя;

Київ 12:10 – Париж 14:35, вівторок, неділя.

Запуск прямого рейсу з Києва до Парижа став можливим завдяки підписанню Угоди про відкрите небо між Україною та Європейським союзом.

Нагадаємо, 12 жовтня Україна і Європейський союз підписали угоду про єдиний авіаційний простір. Згідно з угодою про «відкрите небо», Україна отримає право призначати свої авіакомпанії для польотів у будь-які країни-члени ЄС. Крім того, будь-яка країна Євросоюзу зможе призначати будь-якого європейського перевізника для виконання рейсів в Україну. Європейські перевізники отримують право літати на внутрішніх українських рейсах.

Глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що підписання угоди про спільний авіаційний простір з ЄС означає, що в Україні діятимуть норми Євросоюзу та очікується збільшення кількості маршрутів.

До слова, напередодні нового року Wizz Air почне літати з Києва до Стокгольма.

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