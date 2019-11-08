Монетизація 2.0. Пільговики отримують шокуючі платіжки соцзахист

Компенсацію за пільги отримають не всі

Коли побачите суми, не хапайтеся за серце

Громадяни, які мають пільги на сплату комуналки, цього місяця отримають рахунки із повною вартістю послуг. Це пов’язано з монетизацією пільг на оплату житлово-комунальних послуг, що стартувала з 1 жовтня - тобто переходом до отримання пільг у грошовій формі.

Механізм передбачає два варіанти: безготівковий та готівковий.

Отримати пільгу у готівці зможуть не всі, а лише ті відповідальні та проінформовані громадяни, які до 15 жовтня встигли подати заяву на монетизацію в Управління соціального захисту населення.

Що ж робити тим, хто не встиг? І чи усі отримувачі пільг зможуть скористатися своїм правом?

Як це працює

Схема така: Управління соцзахисту самостійно перераховують кошти на пільги або в «Ощадбанк», або - якщо того хоче пільговик - на обрану ним картку, після чого громадянин сам сплачує за комунальні послуги самостійно.

Для того, щоб отримувати гроші у безготівковому вигляді, жодних зусиль прикладати не потрібно. На кожного одержувача пільг автоматично відкривають персональний обліковий запис в «Ощадбанку». На цьому записі буде відображатися нарахована сума. «Запис матиме спеціальний режим використання. Тобто кошти першочергово будуть спрямовуватися на оплату послуг за спожитий газ, тепло, електроенергію й воду», - роз’яснює урядовий сайт «Тепло».

Активісти з «Юридичної сотні» роз’яснюють: «Ощадбанк» вестиме у автоматизованих системах обліку банку персоніфікований облік пільговиків та коштів, які надходитимуть на рахунок для виплати пільг. Після того здійснюватиме переказ коштів на рахунки виконавців комунальних послуг. Тож пільговику не потрібно укладати додаткових угод, чи писати додаткові заяви – пільговикам має приходити квитанція зі вже списаними коштами. Жодних комісій за обслуговування персональних облікових рахунків пільговиків «Ощадбанк» не братиме.

«Ощадбанк» щомісяця інформуватиме субсидіантів та пільговиків «смс-кою» про надходження коштів від держави, їх використання та залишок. Відслідкувати інформацію про розмір нарахованої допомоги, перелік комунальних послуг, які сплачені за рахунок цих коштів та залишок на рахунку громадяни зможуть у персональному кабінеті. Консультації щодо користування кабінетом можна отримати у контакт-центрі «Ощадбанку» за тел.: 0 800 210 800.

Щоправда, мати можливість у будь-який момент перевірити нараховані державою кошти матимуть змогу не всі: принаймні, люди без доступу в інтернет точно не зможуть цього зробити.

Для того, щоб зайти у персональний кабінет «Ощадбанку», потрібно: Зайти на сайт «Ощадбанку» Справа вверху обрати «Інші розділи» Далі – обрати «Безготівкова монетизація» Заповнити вхідні дані Натиснути «увійти вперше»

З готівковим варіантом дещо складніше. Щоб отримувати «живі гроші», потрібно подати документи (заяву на монетизацію, а для субсидіантів – ще й і декларацію про доходи) до управління соцзахисту та відкрити рахунок в одному з 38 уповноважених урядом банків (їхній перелік можна подивитись тут), на картку яких і отримувати гроші щомісяця. Для тих, хто не хоче зв’язуватися з банками, існує альтернатива: виплати через «Укрпошту» (каси чи доставка додому).

Це вже другий етап монетизації, який намагається втілити уряд. Перший стартував з початку року, відповідно до закону про ЖКП : тоді на кожного одержувача пільг, який вперше оформлював документи на них у січні, було автоматично відкритий персональний акаунт в «Ощадбанку». В рамках другого етапу ця система має запрацювати відносно усіх пільговиків.

Пункт 3 ст. 11 згаданого закону звучить так: « Передбачені законодавством пільги та субсидії на оплату житлово-комунальних послуг виплачуються споживачу в грошовій формі у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України» і вводиться в дію з 1 січня 2019 року.

Що робити тим, хто не знав про дедлайн

Нічого – у найближчі місяці вони не зможуть отримати пільгу грішми. Їм залишається тільки чекати на 15 квітня 2020 року – починаючи із цієї дати впродовж місяця вони матимуть можливість подати в управління соцзахисту документи на подальше отримання пільги у готівці.

«Доти пільговики отримуватимуть ці гроші на рахунок Ощадбанку. Для цього громадянам робити нічого не потрібно, це процедура автоматична», - запевнили «Главком» в управлінні соцзахисту Дарницького району Києва.

«Уряд максимально автоматизував процес монетизації, щоб основне навантаження лягло на управління соціального захисту населення, державний банк та надавачів комунальних послуг», - йдеться на сайті «Тепло».

Компенсацію за пільги отримають не всі

«Автоматика» може спрацювати не завжди. Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко визнав, що через новації пільговики ризикують залишитися без виплат від держави за жовтень. «Враховуючи ситуацію з зміною механізму фінансування пільг, яка склалася вперше в історії України, трапляються випадки, коли пільги виплачуються несвоєчасно або не в повному обсязі», - підкреслив заступник керівника відомства.

Втім, Музиченко завірив, що без грошей люди не залишаться. «Суми пільг обчислюються, починаючи з жовтня, і навіть якщо в листопаді не всі пільговики одночасно отримають на обліковий запис Ощадбанку або в готівковому вигляді, в будь-якому випадку ці суми будуть донараховані і доплачені наступного місяця», - заспокоїв він.

У проєкті держбюджету-2020 на субсидії та пільги за комунальні послуги передбачено близько 47 млрд грн. За словами Віталія Музиченка, ці кошти поділять між собою 4 млн одержувачів.

Пільги, на які поширюється монетизація:

послуги з управління багатоквартирним будинком (житлові);

газопостачання, електроенергія, теплова енергія, постачання гарячої води, централізоване водопостачання, водовідведення, послуги, що стосуються побутових відходів (комунальні);

оплата внесків за установку, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, а також витрат на управління багатоквартирним будинком, в якому створено ОСББ (на утримання спільного майна багатоквартирного будинку, на оплату комунальних послуг щодо спільного майна будинку; на поточний ремонт спільного майна будинку; на оплату витрат на комунальні послуги в будинку, в якому створене об'єднання).

На пільги з оплати комунальних послуг мають право:

учасники бойових дій (75%)

люди з інвалідністю внаслідок війни (100%)

члени сімей загиблих внаслідок війни (50%)

«діти війни» (25%)

пенсіонери різних державних служб: ДСНС, МВС, СБУ (50%)

постраждалі від Чорнобильської катастрофи (50%)

вдови (вдівці) ветеранів МВС, ДСНС, ЗСУ (50%)

багатодітні сім’ї (50%)

люди, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (100%).

Наталія Сокирчук, «Главком»