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    Суспільство

    Мовний омбудсмен розповів, хто складатиме іспит з мови

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    З 16 січня 2021 року набирає чинності 30 стаття мовного закону, яка зобов&rsquo;язує всіх постачальників послуг в Україні комунікувати з клієнтами виключно державною мовою - Мовний омбудсмен розповів, хто складатиме іспит з мови
    З 16 січня 2021 року набирає чинності 30 стаття мовного закону, яка зобов’язує всіх постачальників послуг в Україні комунікувати з клієнтами виключно державною мовою

    Кремінь висловив переконання, що чиновник не повинен лякатися своїх знань

    У січні 2021 року набуває чинності одна зі статей закону про функціонування української мови як державної. Хто має складати іспит з державної мови, розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь в ефірі каналу «Україна 24».

    «Насамперед це (іспит на знання державної мови) стосуватиметься тих, хто претендує на державну службу, це будуть і міністри, і чиновники, керівники обласних державних, районних адміністрацій, держпідприємств, прокурори. Тобто ті, хто займатиметься безпосередньо діяльністю, пов’язаною з державною владою. Стосовно іншої категорії – це і ті громадяни, які набувають громадянства. Це громадяни інших країн, які склавши державний іспит, мають право отримати громадянство нашої держави», – сказав він.

    За його словами, деякі категорії не складатимуть іспит у 2021 році.

    «Звичайно, будуть і ті категорії, які не складатимуть, принаймні у 2021 році, можливо, будуть якісь зміни до закону. Це стосується насамперед депутатів, така вже норма закону, нічого не поробиш, і правоохоронні структури», – зазначив Кремінь.

    З 16 січня 2021 року набирає чинності 30 стаття мовного закону, яка зобов’язує всіх постачальників послуг в Україні комунікувати з клієнтами виключно державною мовою. Також закон зобов’язує усіх представників влади говорити українською та збільшує кількість української мови у ЗМІ.
    Теги: ЗМІ закон чиновник українська мова Україна Тарас Кремінь
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