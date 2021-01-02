Заплатили по 500 грн: ЗМІ дізналися подробиці участі дітей у новорічному ролику Зеленського

Зйомки були заплановані на 27-28 грудня і тривали до третьої години ночі

Новорічне привітання глави держави Володимира Зеленського за участю дітей знімали нібито до третьої години ночі і маленьким учасникам заплатили всього лиш по 500 гривень.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Страсти.

Там заявили, що кастинг для зйомок проводило агентство Лот.

Автори повідомлення оприлюднили скріншоти оголошення, яке, як вони стверджують, було опубліковано агентством 25 грудня.

В оголошенні про набір хлопчиків та дівчаток для зйомок було зазначено, що для «новорічної реклами» потрібні «дівчатка і хлопчики 5-8 років!», повідомляють ЗМІ.

Зйомки були заплановані на 27-28 грудня, одна або дві зміни. Для батьків, які цікавилися пропозицією, «Лот» уточнював, що буде «зніматися новорічне привітання президента Зеленського. Діткам потрібно буде відігравати емоції».

Відзначається, що зйомки тривали з 18.00 до 3 години ночі, за 9 годин роботи дітям заплатили по 500 гривень.

Відзначимо, згідно зі статтею 188, 189 і 192 КЗпП заборонено залучати неповнолітніх працівників до нічних робіт, якщо вечірня зміна хоча б частково припадає на час після 22.00. Тобто, протягом 4 годин з 22.00 до 3.00 відбувалася незаконна експлуатація дітей в особистих інтересах президента України.

Стаття 52 Конституції України визначає, що будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за законом. ООН і Міжнародна організація праці розглядають дитячу працю як експлуатацію. Стаття 32 Конвенції про права дитини гарантує «захист від економічної експлуатації та від виконання будь-якої роботи, яка може завдавати шкоди її здоров'ю». Стаття 150 Кримінального кодексу України передбачає санкцію від 5 до 10 років позбавлення волі за експлуатацію декількох дітей.