Мовний скандал на Закарпатті. Дитину відмовились брати у дитсадок через незнання батьками угорської

Батько розповів, чому його дитину відмовились брати у дитсадок у місті Виноградів Закарпатської області

У місті Виноградів Закарпатської області дитину відмовились взяти у дитячий садок, бо батьки не знають угорської мови, розповів в Facebook батько дитини Сергій Волошин.

Він повідомив, що прикрий інцидент стався у дитячому садочку ім. Святого Йосипа, котрий розташований на вулиці Тюльпанів у Виноградові.

«Я проживаю поряд із цим дитячим садком, і саме сюди колись ходила моя дружина і ми вирішили, що віддамо свою дитину саме сюди. Ми написали заяву, надали усі документи, поспілкувались із завідувачкою садочку. І вона мені пояснила, що нібито треба писати дві заяви. Одну – в дитячий садок, іншу – в церкву», – повідомив батько.

За його словами, завідувачка пояснила, «у яку церкву йти та ніби там мають погодити все, тому що є така норма, що хтось із дитиною повинен продовжити спілкування вдома угорською мовою».

«І оскільки у нас є родичі, які володіють цією мовою, ми не звернули на це увагу. Я пішов у церкву, написав заяву і у мене її прийняли», – продовжив житель Виноградова.

Він зазначив, що відповідь про приймання дитини в дитсадок йому мали надати у березні, проте через карантин він навідався туди нещодавно. Там йому нібито повідомили, що у дитсадку не приймуть його дитину на навчання, бо батьки не володіють угорською мовою.

«Я звернувся у дитсадок, щоб дізнатись, коли буде прийом групи. Завідувачка мені сказала, що якщо батько або мати не володіють угорською мовою, то дитина, якщо прийматись і буде, то за умови того, що будуть вільні місця у групі. Моєму обуренню не було меж, бо я вважаю, що на території України діють українські закони та Конституція», – сказав Волошин.

За словами батька дитини, садок, ймовірно, будувався за кошти гуманітарної допомоги із Угорщини, проте юридично він підпорядковується Виноградівській міській раді. Він додав, що не був проти того, щоб його дитина вивчала угорську мову.

«Я пішов у церкву і намагався пояснити, що такого не може бути. Бо виходить так, що у Виноградові нацменшина – це вже українці. Бо дитину не взяли у садок через те, що я і моя дружина не володіють угорською мовою. У церкві просто розвели руками», – додав Волошин.

Батько наголосив, що дитсадок офіційно перебуває на утриманні Виноградівської міської ради і там не мають права відмовляти у прийманні на навчання дитини тільки через те, що батьки не знають угорської мови.

У навчальному закладі не прокоментували ТСН.ua інцидент.

Нагадаємо, Берегівський районний суд Закарпатської області покарав чоловіка за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Обвинувачений 31 травня 2020 року розмістив в угорськомовній тематичній групі коментар, який в перекладі з угорської мови на українську звучить: «Закарпаття потрібно від`єднати від України».