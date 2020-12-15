В Угорщині одностатевим парам заборонили усиновлювати дітей

В Угорщині не легалізовані одностатеві шлюби, але допускаються цивільні союзи гомосексуальних пар

Парламент прийняв поправки до Конституції, які закріплюють сім'ю з матір’ю-жінкою та батьком-чоловіком

Парламент Угорщини у вівторок, 15 грудня, ухвалив поправки до Конституції країни, які закріплюють сім'ю з матір’ю-жінкою та батьком-чоловіком. Про це повідомляє портал 24.tv.

Зазначається, що поправки фактично визнають неконституційним існування одностатевих пар із дітьми.

За поправки, запропоновані урядом на чолі з прем’єром Віктором Орбаном, проголосували 134 депутати, проти — 45, а дев’ять утрималися. Конституційні поправки набувають чинності в день їхнього ухвалення.

У пояснювальній записці до законопроєкту вказувалося, що через «західну ідеологію» необхідно захистити дітей від «психічного чи біологічного втручання». Для цього пропонується виховувати дітей згідно з «конституційною ідентичністю та християнською культурою» Угорщини.

Зокрема, одна з поправок до конституції визначає, що сім’я може складатися лише з матері-жінки та батька-чоловіка. Інша — захищає право дитини на самовизначення згідно зі своєю статтю при народженні, тобто фактично унеможливлює юридичну зміну статі — чого потребують, зокрема, трансперсони.

В Угорщині не легалізовані одностатеві шлюби, але допускаються цивільні союзи гомосексуальних пар.

Раніше вони мали право всиновити дітей як самотні люди; тепер же — будуть зобов’язані отримувати погодження в міністерки у справах сім’ї, яка публічно виступає за «традиційну модель» сім’ї, зазначає Reuters.

Правозахисна організація Amnesty International розкритикувала поправки до конституції Угорщини. «Ці дискримінаційні, гомофобні й трансфобні нові закони — лише останні приклади нападів на ЛГБТ+-людей із боку угорської влади», — заявив директор організації Девід Віґ.

Група Європарламенту з прав ЛГБТКІ назвала відповідальним за нові конституційні поправки в Угорщині особисто прем’єра Віктора Орбана. «Уряд Угорщини має на меті позбавити прав одностатеві пари, транс-, інтерсекс- і небінарних людей, а ще всіх, хто не перебуває строго в межах того, що держава вважає «прийнятним» чи «бажаним», — ідеться в заяві парламентарів.

Нинішній угорський уряд Орбана та владна партія «Фідес» не вперше ухвалюють чи анонсують ініціативи, спрямовані на обмеження прав ЛГБТ+-спільноти. Утім, наприкінці листопада одного з членів «Фідеса» Йожефа Саєра (одного з авторів ухвалених поправок до конституції) заскочили на гей-вечірці. Це коштувало йому політичної кар'єри.