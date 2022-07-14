Зруйновано клініку у Вінниці. Ймовірно, всі присутні загинули – облрада

Наразі інформація уточнюється

Внаслідок ракетного удару по Вінниці зруйноване приміщення діагностичної клініки, попередньо, всі хто був усередині будівлі, загинули. Про це повідомляє Вінницька обласна рада.

«З'явилася інформація, що ракетним ударом у Вінниці зачепило діагностичну клініку (одноповерхівка). Попередньо, всі хто був усередині клініки, загинули», – йдеться й повідомленні.

Наразі інформація уточнюється.

Вдень у четвер, 14 липня, Росія завдала серію ракетних ударів по Вінниці. Цілями стали цивільні об'єкти в центрі міста.

Три-чотири вибухи пролунали у Вінниці близько 10:45, приблизно через пів години після оголошення повітряної тривоги. Згодом міська та обласна влада підтвердила влучання ракет у цивільні об'єкти.

Станом на 14:00 відомо про 20 загиблих, серед них троє дітей. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Жертвою ракетного удару стало немовля. ДСНС опублікувало шокуючі фото дитячого візочка, в якому був малюк.

Росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря. Триває рятувальна операція. Працює «гаряча лінія» для пошуку людей після обстрілу центру міста.