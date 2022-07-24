Ляшко назвав кількість медичних закладів, зруйнованих окупантами

Рашисти руйнують сферу охорони здоров'я в Україні

Від початку війни в Україні пошкоджено майже 900 об’єктів закладів охорони здоров’я, 127 лікарень повністю зруйновано. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час Другого міжнародного саміту перших леді та джентельменів у Києві, передає Укрінформ.

«Російський терорист пошкодив уже майже 900 об’єктів закладів охорони здоров’я, 127 лікарень зруйновано вщент, вони відновленню не підлягають, 90 автомобілів швидкої медичної допомоги просто розстріляно і виведено з ладу, вони ніколи вже не вийдуть на чергування, 250 автомобілів було захоплено і не повернуто сьогодні, 450 аптечних закладів пошкоджено і не працюють, 41 – зруйнований вщент», – сказав Ляшко.

Міністр подякував усім, хто допомагає медичній системі рятувати українців і думати про відновлення – як інфраструктурне, так і ментальне та фізичне.

За попередніми оцінками, для відновлення медзакладів, які були зруйновані чи пошкоджені внаслідок бойових дій, потрібно 32 млрд грн.

Як повідомлялося, під час бойових дій доступ до медичних закладів в деяких регіонах України може бути обмеженим. У Міністерстві охорони здоров’я опублікували список Telegram-каналів та чат-ботів, де можна безкоштовно отримати лікарську консультацію або інформацію про надання допомоги у регіоні.

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