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    Масштаби руйнувань медичних закладів шокують. Скільки коштів треба на відновлення

    Внаслідок ворожих обстрілів в Україні повністю зруйновано понад сто лікарень - Масштаби руйнувань медичних закладів шокують. Скільки коштів треба на відновлення
    Внаслідок ворожих обстрілів в Україні повністю зруйновано понад сто лікарень
    фото з відкритих джерел

    Росія нищить медичну інфраструктуру України

    За вісімдесят днів повномасштабної війни Росії проти України окупаційними військами вже зруйновано 616 медичних закладів, з них 101 – знищено повністю. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

    Для відновлення медзакладів, за даними міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка, потрібно 32 млрд грн.

    Лише на Чернігівщині, яка перебувала в окупації протягом місяця, російські війська вщент зруйнували 8 лікарень та ще 37 пошкодили. Збитки оцінюються в понад 2 млрд грн.

    Крім того в Україні пошкоджено 375 аптечних закладів.

    «Такі дії РФ є порушенням статті 51 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року, яка прямо забороняє напади на цивільне населення та цивільні об’єкти», – зазначила омбудсмен.

    Вона звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти.

    Читайте також: Окупанти знищують медичну систему України: ВООЗ підтвердив 200 нападів
    Теги: росія окупанти ООН війна лікарня Україна Людмила Денісова окупація #stoprussia
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    Масштаби руйнувань медичних закладів шокують. Скільки коштів треба на відновлення