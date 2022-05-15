Масштаби руйнувань медичних закладів шокують. Скільки коштів треба на відновлення

Росія нищить медичну інфраструктуру України

За вісімдесят днів повномасштабної війни Росії проти України окупаційними військами вже зруйновано 616 медичних закладів, з них 101 – знищено повністю. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Для відновлення медзакладів, за даними міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка, потрібно 32 млрд грн.

Лише на Чернігівщині, яка перебувала в окупації протягом місяця, російські війська вщент зруйнували 8 лікарень та ще 37 пошкодили. Збитки оцінюються в понад 2 млрд грн.

Крім того в Україні пошкоджено 375 аптечних закладів.

«Такі дії РФ є порушенням статті 51 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року, яка прямо забороняє напади на цивільне населення та цивільні об’єкти», – зазначила омбудсмен.

Вона звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти.