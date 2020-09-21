Білл Гейтс спрогнозував терміни закінчення пандемії Covid-19



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Білл Гейтс переконує, що пандемія «не буде тривати вічно»

Гейтс вважає, що наступний рік піде на те, щоб збити показники поширення інфекції на планеті

Американський підприємець, громадський діяч, один із засновників корпорації Microsoft Білл Гейтс назвав приблизні терміни закінчення пандемії коронавірусної інфекції.

На думку мільярдера, вона «не буде тривати вічно» і закінчиться в кращому випадку в 2022 році, повідомляє Fox News.

Гейтс вважає, що наступний рік піде на те, щоб збити показники поширення інфекції на планеті. При цьому повинен застосовуватися глобальний підхід.

«Слава богу, технології розробки вакцин вже були, фінансування надійшло, а компанії виділили своїх найкращих фахівців. Тому я налаштований оптимістично, все це не буде тривати вічно», – заявив Гейтс.

Він додав, що очікує затвердження вакцини до початку 2021 року.

«До наступного літа США почнуть повертатися в нормальне русло. А до кінця року наша діяльність може стати нормальною, якщо ми також будемо допомагати і іншим країнам», – наголосив Білл Гейтс.

Додамо, що у світі з початку пандемії вже зареєстрований 31 мільйон хворих на коронавірус.

До слова, Світовий банк прогнозує, що відновлення економіки після пандемії може тривати п’ять років.

Нагадаємо, у фонді Біла Гейтса заявили, що пандемія коронавірусу відкинула світ у розвитку на 20 років назад.

Як відомо, у другому кварталі 2020 року реальний ВВП країн Великої двадцятки (G20) впав на 6,9% щодо попереднього кварталу.

Падіння виявилося вищим, ніж у першому кварталі 2009 року, коли економіка скоротилася на 1,6% на піку глобальної фінансової кризи.

Нагадаємо, Україна за добу 19 вересня вийшла на друге місце в Європі по добовій смертності від коронавірусної інфекції. Першою в рейтингу опинилася Росія. Рейтинг очолили також Румунія, Великобританія і Франція.

Як повідомлялося, в Україні 19 вересня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2966 людей. Це на 274 випадки менше, ніж днем раніше (3240).

Коронавірус в Україні

Всього 175678

Хворіють 94609

Одужали 77512

Померли 3557

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 20 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 175678 людей, одужали 77512 осіб, летальних випадків – 3557.