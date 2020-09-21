У США кількість інфікованих Covid-19 вже перевищила 7 млн



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Від початку пандемії від коронавірусу у США одужали 4250140 людей

Від хвороб пов'язаних з коронавірусом померли 204118

У Сполучених Штатах станом на 21 вересня загальна кількість інфікованих коронавірусом зросла до 7004 768 осіб. Про це повідомив портал Worldometer.

Згідно з даними порталу, від хвороб пов'язаних з коронавірусом померли 204118, вилікувалися 4250140 млн.

В Індії виявлено понад 5,48 млн випадків захворювання, з них померло 87,9 тис., одужало 4,39 млн.

На третьому місці Бразилія з 4,54 млн заражених, серед них померло 136,89 тис. людей і одужало 3,85 млн.

Нагадаємо, у світі станом на 21 вересня зафіксовано 31,2 мільйона випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 22 мільйона людей, 964 735 пацієнтів померло.

Коефіцієнт смертності на млн жителів планети склав на понеділок 123,8. У США на 1 млн населення померли 616 людей, Індії - 64, Бразилії - 643.

Як повідомлялося, Білл Гейтс спрогнозував, що закінчення пандемії Covid-19 закінчиться в кращому випадку в 2022 році.