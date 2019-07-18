На 124 окрузі стає «гаряче»: опоненти воюють із міністром екології всіма доступними методами



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Штаб Семерака вже звернувся із заявою до поліції про виявлені факти

У всіх населених пунктах округу одночасно була поширена велика кількість листівок без вихідних даних, які містять брехливу інформацію про Остапа Семерака

У ніч із 17 на 18 липня на виборчому окрузі №124 сталася провокація проти кандидата у народні депутати Остапа Семерака.

У всіх населених пунктах округу одночасно була поширена велика кількість листівок без вихідних даних, які містять брехливу інформацію про нього. Штаб політика вже звернувся із заявою до поліції про виявлені факти.

Також довірена особа кандидата Яна Городок записала відеозвернення до виборців.

«За 20 років політичної кар’єри Остап Семерак ніколи не вдавався до брудних методів та чорних інформаційних технологій, але ми розуміємо інших методів боротьби із найсильнішим кандидатом на окрузі вже не залишилося. Сам Остап Семерак, і ми - його команда, закликаємо виборців не зважати на провокації, голосувати чесно – відповідно до своїх патріотичних переконань. Водночас такі речі його опонентів мають бути покарані», - йдеться у поширеній заяві.

Як зазначили у штабі, Остап Семерак подає декларації з 2002 року. Всі відомості про його майно та майно його родини є у відкритому доступі.

Нагадаємо, конфліктні ситуації в окружній виборчій комісії No124 виникають уже не вперше. Так, 10 липня члени ОВК проголосували за недопуск до засідання довіреної особи кандидата у народні депутати Остапа Семерака. У свою чергу Яна Городок звернулася до поліції з приводу цього інциденту.

Також 11 липня члени цієї ж комісії в усній формі відмовили офіційній спостерігачці Громадянської мережі ОПОРА у праві ознайомлення з поданнями до складу дільничних виборчих комісій.

Зазначимо, що в окружній виборчій комісії No 124 вже вшосте замінюють голову. Спершу згідно з постановою ЦВК No919 від 31 травня була Оксана Мельник від політичної партії «Свобода». Далі «свободівці» замінили Мельник на Марію Березюк, яка є рідною сестрою дружини Олега Махніцького, кандидата у народні депутати (самовисування) у 124 виборчому окрузі. Імовірно через те, що було оприлюднено цю інформацію, «Свобода» достроково припинила повноваження Марії Березюк і відмовилися від свого представника у цій ОВК. 26 червня Марію Березюк замінила Лілія Бачинська від фракції «Опозиційний блок», яка зареєстрована в Апараті Верховної Ради. Наступного дня 27 червня політична сила відкликала Бачинську за власним поданням. Взамін головою комісії знову стала Марія Березюк (сестра дружини О.Махніцького – ред.), але цього разу від фракції «Опозиційний блок». Згідно з постановою ЦВК No1530 від 8 липня очолив комісію Олексій Гаврилець. 12 липня його замінили на Романа Запісоцького (постанова ЦВК No1617).