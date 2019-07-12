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    Політика

    Зеленський обурився, що міністр екології не приїхав на нараду у Кривий Ріг

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    Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак балотується в Раду по&nbsp;округу №124 у Львівській області - Зеленський обурився, що міністр екології не приїхав на нараду у Кривий Ріг
    Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак балотується в Раду по округу №124 у Львівській області

    Семерак зараз знаходиться у відпустці через участь у виборчій кампанії

    Президент України Володимир Зеленський обурився тим, що міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак у п'ятницю, 12 липня, не приїхав на нараду з питань екологічної ситуації в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.

    Як повідомляє «Інтерфакс», Семерак зараз знаходиться у відпустці через участь у виборчій кампанії.

     «Я сам безпосередньо знаю, що головна проблема в Україні - екологічна. І саме ця проблема зароджувалася і живе в Кривому Розі. Я хотів би сказати, що ми запросили, щоб ви зрозуміли рівень ставлення до цієї проблеми нашої команди і особисто президента, міністра екології, щоб він приїхав сюди, до нас. Ми всі приїхали, він не може, і дуже добре, що нас показують камери: він не зміг, тому що в нього передвиборча кампанія», - сказав Зеленський під час наради в Кривому Розі.

     Президент звернувся до жителів Львівської області, щоб вони запам'ятали цей факт.

    «Я думаю, що зараз я йому (Семераку. - ред.) дуже допоміг у Львівській області», - зазначив він.

    Як відомо, Остап Семерак балотується на парламентських виборах 2019 року по мажоритарному виборчому округу №124 у Львівській області як самовисуванець

    Нагадаємо, 12 липня Зеленський перебував із візитом на Дніпропетровщині.

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