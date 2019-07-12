Зеленський обурився, що міністр екології не приїхав на нараду у Кривий Ріг



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Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак балотується в Раду по округу №124 у Львівській області

Семерак зараз знаходиться у відпустці через участь у виборчій кампанії

Президент України Володимир Зеленський обурився тим, що міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак у п'ятницю, 12 липня, не приїхав на нараду з питань екологічної ситуації в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Як повідомляє «Інтерфакс», Семерак зараз знаходиться у відпустці через участь у виборчій кампанії.

«Я сам безпосередньо знаю, що головна проблема в Україні - екологічна. І саме ця проблема зароджувалася і живе в Кривому Розі. Я хотів би сказати, що ми запросили, щоб ви зрозуміли рівень ставлення до цієї проблеми нашої команди і особисто президента, міністра екології, щоб він приїхав сюди, до нас. Ми всі приїхали, він не може, і дуже добре, що нас показують камери: він не зміг, тому що в нього передвиборча кампанія», - сказав Зеленський під час наради в Кривому Розі.

Президент звернувся до жителів Львівської області, щоб вони запам'ятали цей факт.

«Я думаю, що зараз я йому (Семераку. - ред.) дуже допоміг у Львівській області», - зазначив він.

Як відомо, Остап Семерак балотується на парламентських виборах 2019 року по мажоритарному виборчому округу №124 у Львівській області як самовисуванець

Нагадаємо, 12 липня Зеленський перебував із візитом на Дніпропетровщині.