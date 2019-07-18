Траурні стрічки та листівки з гелікоптерів, - КВУ повідомляє про масштабне поширення чорного PR



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Одним із рекордних округів по поширенню матеріалів чорного PR є ОВО №96 на Київщині. В окрузі має місце масштабна реклама Інтернет-ресурсу, спрямованого проти кандидата Ярослава Москаленка

Спостерігачі Комітету виборців України повідомляють про факти масштабного використання технологій чорного PR на позачергових виборах народних депутатів. Такі технології є безпрецедентними у порівнянні із попередніми виборчими кампаніями. За оцінкою спостерігачів КВУ такі факти мають місце у переважній більшості виборчих округів. Про це йдеться у повідомленні КВУ у Facebook.

На думку голови КВУ Олексія Кошеля, така технологія набула масового поширення через надзвичайно короткий час ведення агітаційної кампанії. Багато кандидатів проводили активну кампанію фактично в останні 2-3 тижні напередодні дня голосування. Тому і часу, щоб спростувати поширення недостовірних відомостей у кандидатів залишається досить мало.

Одним із рекордних округів по поширенню матеріалів чорного PR є ОВО №96 на Київщині. Окрім масового поширення матеріалів із ознаками чорного PR в окрузі має місце масштабна реклама Інтернет-ресурсу, спрямованого проти кандидата Ярослава Москаленка. Зокрема, портрет кандидата подано із використанням траурної стрічки, а розділи сайту вказані із використанням ненормативної лексики.

У Херсонській області в ОВО №186 (місто Олешки) було масово поширено агітаційні матеріали із критикою кандидата-самовисуванця Євгена Рищука. За свідченням очевидців листівки і газети були розкидані над містом із гелікоптера. Такі ж матеріали були масово поширені в місті Гола пристань, що також входить в ОВО №186.

На Черкащині проти кандидата в народні депутати України Владислава Голуба (ОВО №197) були масово поширені наклепницькі листівки зі звинуваченнями в «смертельній корупції». Цікавою є ситуація в ОВО №195.

В ОВО №195 із 27 кандидатів п'ятеро заявляють, що балотуються за підтримки «Слуги Народу». При цьому четверто із них зареєстровані як самовисуванці. В окрузі має місце поширення агітаційних матеріалів клонів кандидата від партії «Слуга Народу», які повідомляють про «заміну» кандидата-висуванця від цієї політичної сили. Так на білбордах та агітлистівках кандидатів А.Прокопова, О.Цурана та Л.Стопчак з’явилися написи «заміна», виділені червоним кольором. Таким чином кандидати намагаються донести до громадян неправдиву інформацію про те, що відбулася заміна кандидата-висуванця партії «Слуга Народу».

У Запоріжжі розміщено агітаційні білборди, на яких зображено фото голови Верховної Ради України, №2 у виборчому списку партії «Європейська солідарність» із написом «Ківа – це моя квота». Білборди виконані у стилістиці та кольорах політичної партії «Опозиційна платформа – За життя», від якої балотується І. Кива (№34 виборчого списку).

Нагадаємо, вибори відбудуться у найближчу неділю, 21 липня.