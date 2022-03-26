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    Події в Україні

    «Укрзалізниця» змінює схему роботи евакуаційних поїздів

    Евакуаційні потяги в Україні їздитимуть за новою схемою - «Укрзалізниця» змінює схему роботи евакуаційних поїздів
    Евакуаційні потяги в Україні їздитимуть за новою схемою
    фото з відкритих джерел

    Перевізник фокусується на складніших евакуаційних схемах

    «Укрзалізниця» змінює схему роботи евакуаційних поїздів. Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишин у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

    «Я б сказав, що не кількість потягів зменшилася, а кількість людей, яких ми вивозимо. Тому зараз у потягах вільніше і комфортніше трошки. Ми переформатовуємо наші потяги – ми їх зараз направляємо більше до невеликих міст, більше до міст, в які підвозять автобусами наших громадян, щоб зробити двоступінчатий евакуаційний коридор, там, де є зелені гуманітарні коридори, і фокусуємося на складніших евакуаційних схемах», – сказав він.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» повертає платний проїзд неевакуаційними поїздами, а також закордонними рейсами. При цьому евакуаційні поїзди внутрішнього сполучення та міжміські електрички залишаться безкоштовними.

    Також «Укрзалізниця» відкриває продаж квитків на поїзд Інтерсіті+ сполученням Київ–Перемишль.

    До слова, 28 березня припиниться пасажирське залізничне сполучення між столицею Фінляндії Гельсінкі та російським Санкт-Петербургом. Це останній залізничний маршрут між Росією та Євросоюзом.

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    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця Україна окупація #stoprussia
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    «Укрзалізниця» змінює схему роботи евакуаційних поїздів