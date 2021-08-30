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    Події в Україні

    На Буковині понад 200 осіб шостий день шукають зниклого грибника (фото)

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    Пошукові групи вже обійшли 1070 га лісового масиву - На Буковині понад 200 осіб шостий день шукають зниклого грибника (фото)
    Пошукові групи вже обійшли 1070 га лісового масиву
    Фото: Сергій Михайлюк / Facebook

    60-річний чоловік пішов по гриби у ліс і зник

    У Чернівецькій області шосту добу тривають пошуки 60-річного грибника, який зник у лісі. Про це повідомив у Facebook начальник Головного управління ДСНС України у Чернівецькій області Сергій Михайлюк.

    «Пошуки зниклого 60-річного чоловіка, котрий пішов по гриби у ліс поблизу хутора Фальків на Вижниччині, тривають вже шостий день. Учора, 29 серпня, пошуковці обстежили ще 75 га території Чемернарського лісництва», – зазначили у ДСНС.

    Загалом з 25 по 29 серпня пошукові групи, до складу яких увійшли рятувальники, поліцейські, прикордонники та лісники, обійшли 1070 га лісового масиву. До пошуку грибника було залучено 286 осіб та службового собаку, з них від Головного управління ДСНС України у Чернівецькій області – 208 чоловік особового складу та службовий пес.

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    На Буковині понад 200 осіб шостий день шукають зниклого грибника (фото)
    На Буковині понад 200 осіб шостий день шукають зниклого грибника (фото)
    На Буковині понад 200 осіб шостий день шукають зниклого грибника (фото)
    На Буковині понад 200 осіб шостий день шукають зниклого грибника (фото)
    На Буковині понад 200 осіб шостий день шукають зниклого грибника (фото)
    На Буковині понад 200 осіб шостий день шукають зниклого грибника (фото)
    На Буковині понад 200 осіб шостий день шукають зниклого грибника (фото)
    На Буковині понад 200 осіб шостий день шукають зниклого грибника (фото)
    На Буковині понад 200 осіб шостий день шукають зниклого грибника (фото)

    «Станом на 08:00 30 серпня зниклу особу не знайдено, тому сьогодні пошукові роботи продовжуються», – резюмував очільник ДСНС Буковини.

    Раніше у Карпатах шукали чотирьох дітей, які пішли по гриби й загубилися.

    Теги: ДСНС рятувальники Чернівецька область ліс гриби
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    На Буковині понад 200 осіб шостий день шукають зниклого грибника (фото)