На Буковині понад 200 осіб шостий день шукають зниклого грибника (фото)

60-річний чоловік пішов по гриби у ліс і зник

У Чернівецькій області шосту добу тривають пошуки 60-річного грибника, який зник у лісі. Про це повідомив у Facebook начальник Головного управління ДСНС України у Чернівецькій області Сергій Михайлюк.

«Пошуки зниклого 60-річного чоловіка, котрий пішов по гриби у ліс поблизу хутора Фальків на Вижниччині, тривають вже шостий день. Учора, 29 серпня, пошуковці обстежили ще 75 га території Чемернарського лісництва», – зазначили у ДСНС.

Загалом з 25 по 29 серпня пошукові групи, до складу яких увійшли рятувальники, поліцейські, прикордонники та лісники, обійшли 1070 га лісового масиву. До пошуку грибника було залучено 286 осіб та службового собаку, з них від Головного управління ДСНС України у Чернівецькій області – 208 чоловік особового складу та службовий пес.

«Станом на 08:00 30 серпня зниклу особу не знайдено, тому сьогодні пошукові роботи продовжуються», – резюмував очільник ДСНС Буковини.

Раніше у Карпатах шукали чотирьох дітей, які пішли по гриби й загубилися.