На Буковині священник УПЦ МП відмовився відчинити двері до вівтаря на похороні військового

Представник УПЦ МП запропонував відспівати військового на вулиці перед сільським клубом

На Буковині в селі Шебутинці священник місцевої церкви відмовився відчинити двері до вівтаря на похороні бійця ЗСУ Анатолія Харабари та зняти покривало із престолу. Про це повідомив священник Православної церкви України Роман Грищук, який опублікував відповідне відео у Фейсбук, пише Медіа агентство АСС.

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Зазначається, що інцидент трапився 31 жовтня в селі Шебутинці Дністровського району, коли був запланований похорон бійця ЗСУ Анатолія Харабару. Рідні загиблого домовилися, що храм відкриють для молебня. Панахиду мали служити військові капелани ПЦУ, проте священик Петро православної церкви Московського патріархату заборонив заносити труну у церкву.

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Представник УПЦ МП відмовився відчинити двері до вівтаря та зняти покривало із престолу. Натомість сказав, що не потрібно відкривати царські ворота, бо «його можуть і відспівати на вулиці перед сільським клубом».

«Зі священником було узгоджено, що ПЦУ буде відспівувати у храмі. Але він не захотів відчинити навіть двері, вважаючи цього воїна недостойним того, щоб під час молитви за бійця були відкриті двері до вівтаря, що на Буковині робиться для кожного покійника, якого відспівують у храмі! Мотивував він це тим, що, на його думку, ми цього Героя можемо поховати навіть під клубом», – пише Грищук.

Також Грищук пояснив, що священик Петро не визнає Росію як агресора. Війну називає «громадянською», «мєждоусобною браню», прихожан та себе – слов’янами. Виступає за слов'янську мову під час проведення Служби Божої.

Нагадаємо, у червні на Буковині під час похорону військового посперечалися священники ПЦУ та Московської церкви. Усе через мову, якою читали заупокійну молитву.