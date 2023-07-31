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На похороні воїна московський батюшка побив хрестом священника ПЦУ і отримав вирок

Віталій Тараненко
glavcom.ua
На похороні воїна московський батюшка побив хрестом священника ПЦУ і отримав вирок
Потерпілий священик просив місцеву владу заборонити діяльність УПЦ МП
скріншот з відео

Обвинувачений заплатить символічний штраф і п’ять тисяч гривень моральної компенсації потерпілому

На Вінниччині настоятель Свято-Михайлівського храму УПЦ МП Анатолій Дудко заплатить штраф на суму 765 грн за нанесення умисних легких тілесних ушкоджень священнослужителю ПЦУ Михайлу Василюку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок Томашпільського райсуду Вінницької області від 3 липня.

Інцидент між церковниками різних конфесій трапився у липні 2022 року під час похорону військовослужбовця ЗСУ у селі Яланець на Вінниччині. У ході траурного мітингу потерпілий священик Михайло Василюк дослівно заявив: «Ми сьогодні хоронимо воїна Олександра. Не Алєксандра, як московські попи згадують його, коли служать панахиду… Тому я прошу вас, Валерію Федоровичу (представник ПЦУ звернувся до голови Томашпільської селищної ради – «Главком»), як очільника територіальної громади, забороніть діяльність російських попів. Це не заради мене, а заради того, хто лежить у домовині». Після цих слів на нього накинувся батюшка УПЦ МП Анатолій Дудко і наніс два удари нагрудним металевим хрестом.

Момент бійки на відео на 3:31 хв

У суді обвинувачений вини не визнав. Сказав, що намагався припинити виступ священнослужителя ПЦУ після того, як той почав ображати священиків УПЦ. Зокрема, хотів забрати у нього мікрофон, але потерпілий його відштовхнув. У відповідь обвинувачений також штовхнув церковника іншої конфесії. При цьому заперечив, щоб бив його хрестом.
Феміда допитала ряд свідків. Частина з них підтвердила, що отець Дудко вдарив хрестом церковника Василюка і попав у його руку. Інша частина людей говорила, що не бачила моменту побиття. Однак вважали, що конфлікт спровокував священнослужитель ПЦУ, який висловився про заборону УПЦ МП.

Суд дійшов висновків, що вина церковника УПЦ МП підтверджується висновками експертів, котрі зафіксували синці на правому передпліччі священика ПЦУ Михайла Василюка від ударів металевим хрестом.

Окрім цього, настоятель УПЦ МП Анатолій Дудко повинен компенсувати потерпілому п’ять тисяч гривень за завдану моральну шкоду.

Як повідомляв «Главком», 6 липня під час візиту президента Зеленського в Болгарію, чоловік, одягнений у рясу священника, напав на кортеж президента. «Священиком» виявився Атанас Стефанов – екскандидат в депутати від проросійської партії «Мир».

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Теги: церква війна бійка Московська церква в Україні Українська православна церква

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