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На Буковині під час похорону військового посперечалися священники ПЦУ та Московської церкви

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Буковині під час похорону військового посперечалися священники ПЦУ та Московської церкви
Отець Роман Грищук не вперше жорстко висловлюється про колег із УПЦ МП
фото з відкритих джерел

Отець Роман Грищук попросив колег із УПЦ проповідувати рідною мовою

 

На Буковині на похороні полковника Миколи Головатюка стався конфлікт між священниками Православної церкви України та Української православної церкви Московського патріархату. Усе через мову, якою читали заупокійну молитву. Про це повідомив священник ПЦУ Роман Грищук на своїй сторінці у Facebook.

«Цирками» і «тіятром» назвав московський піп Іван у Сокирянах заупокійну молитву і читання Євангелія українською мовою священниками ПЦУ і проповідь капелана отця Назарія над гробом покійного воїна, полковника Миколи Борисовича Головатюка! Отець-капелан Назарій чотири останні роки духовно опікувався і був особистим другом воїна Миколи Борисовича. На запрошення родини капелани ЗСУ з числа священників ПЦУ були присутні, а також звершували молитву за спочилим воїном на площі Сокирян та на кладовищі над могилою», – написав Роман Грищук.

На відео отець Роман звертається із закликом поважати Героя та його подвиг, а також бути з українським народом та говорити і проповідувати рідною мовою. Священники УПЦ МП на промову ніяк не відповіли.

«Воїн помер за те, аби тут був український світ, а не «руський мір». Будьте зі своїм народом. Невже тут є хтось із чоловіків, кому б начальник сказав іти вбивати свої дітей, він би став на бік свого начальника, а не дітей? Коли ваші начальники – один прямо благословляє вбивати українців, а інший робить вигляд, що цього не бачить. Ви хіба не можете стати на бік своїх дітей? Так складно вибрати? Виберіть, отці, своїх дітей та станьте зі своїм народом. Ми не хочемо влаштовувати паралельну церкву, ми хочемо, аби ви, як православні пастори вели свій народ з любов'ю до Бога та України», – сказав отець Роман священникам УПЦ.

Раніше у селі Черняхів, що в Київській області, спалахнув скандал навколо місцевої церкви.

Нагадаємо, Православна церква України з 1 вересня цього року переходить на новоюліанський календар.

Як повідомлялося раніше, 29 березня представники Церкви Московського патріархату мали покинути територію і приміщення Києво-Печерської лаври через завершення дії орендного договору.

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Теги: Роман Грищук капелан священник роман відео конфлікт УПЦ МП запрошення

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