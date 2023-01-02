На Дніпропетровщині московський піп почав бійку із громадянами (відео)

Священник Московського патріархату зняв рясу та кинувся у бійку з місцевими мешканцями

У селищі Слобожанське у Дніпропетровській області священник УПЦ МП, який, ймовірно, був п'яним, кинувся у бійку з місцевими мешканцями. Відео інциденту опублікувати очевидці.

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Користувачі стверджують, що піп Московського патріархіту зчинив бійку, бо йому не дали випити пива.

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На відео видно, що місцевий житель спокійно почав розмову із священнослужителем. Натомість піп зняв рясу та кинувся у бійку.

Нагадаємо, оренда Успенського та Трапезного храмів у Верхній Лаврі Московським патріархатом закінчується 31 грудня. Міністерство культури та інформаційної політики рекомендує не продовжувати з УПЦ МП оренду двох храмів Києво-Печерської лаври.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло закликав президента Володимира Зеленського не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, які були в неї в оренді. Він записав відеозвернення, у якому поскаржився, що УПЦ не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня.

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22 листопада Служба безпеки України провела обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві.

Прессекретар кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав обшуки в Києво-Печерській лаврі «черговою ланкою в ланцюзі воєнних дій, які проводить Київ проти російського православ'я».

Церква Московського патріархату України оскаржуватиме у суді непродовження договору оренди для храмів Верхньої лаври. Про це під час пресконференції повідомив голова юридичного відділу УПЦ МП, протоієрей Олександр Бахов.

Йдеться про відмову продовжувати оренду УПЦ МП Успенського та Трапезного храмів у Верхній Лаврі, яка спливає 31 грудня цього року. «Я бачу в цьому судову перспективу», - сказав він.

Священник додав, що питання про те, як і де проходитимуть служби надалі, «вирішується».

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