Головна Країна Політика
search button user button menu button

Забрати в УПЦ Києво-Печерську, Почаївську та Святогірську лаври: петиція

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Забрати в УПЦ Києво-Печерську, Почаївську та Святогірську лаври: петиція
22 листопада СБУ провела обшуки на території Києво-Печерської лаври
фото з відкритих джерел

Зібрано 12 444 голоси з 25 тисяч необхідних

Нардеп від «Європейської солідарності» зареєстрував на сайті Офісу президента петицію з проханням до президента Володимира Зеленського підтримати законопроєкт № 8221, що передбачає заборону діяльності установ, які підпорядковуються країні-агресору. Це допоможе повернути до власності держави такі знакові обʼєкти, як Києво-Печерську, Свято-Успенсько Почаївську та Святогірську Лавр.

У законопроєкті передбачається дострокове припинення всіх документів оренди, найму чи лізингу з даною установою, а також з юридичними особами, власником, учасником, акціонером яких вона є.

«Тому разом з громадськістю просимо президента України звернутися до Верховної Ради з проханням невідкладно розглянути законопроект, який передбачає дострокове припинення договорів оренди та повернення всіх обʼєктів власності, які орендує дана установа до власності держави», – йдеться у петиції.

Станом на 14:30 26 листопада зібрано 12 444 голоси з 25 000 необхідних.

Триває збір підписів. Залишилося 91 день.

Забрати в УПЦ Києво-Печерську, Почаївську та Святогірську лаври: петиція фото 1

Раніше повідомлялося, що нардепи від фракції «Європейська Солідарність» зареєструвала проєкт закону, що має на меті заборону діяльністі Російської православної церкви на території України.

Нагадаємо, 22 листопада Служба безпеки України провела обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві.

Згодом СБУ повідомила результати обшуків.

18 фото
На весь екран
фото: СБУ

Прессекретар кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав обшуки в Києво-Печерській лаврі «черговою ланкою в ланцюзі воєнних дій, які проводить Київ проти російського православ'я».

Також 22 листопада Служба безпеки України проводила обшуки на території монастирів Рівненщини. Як стало відомо, у Корецькому Свято-Троїцькому монастирі виявили пропагандистські матеріали. Там знайшли літературу «Беседы о русской земле», газети «Русский вестник» та «Русский дом». 

Читайте також:

Теги: війна росія окупанти Україна Києво-Печерська лавра

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перед сенодом митрополит Онуфрій провів літургію
У Києво-Печерській лаврі після обшуків засідає синод УПЦ
23 листопада, 11:24
Правоохоронці провели обшуки на території Києво-Печерської лаври
Обшуки в Києво-Печерській лаврі: СБУ повідомила результати (фото)
23 листопада, 09:42
22 листопада вранці стало відомо, що Служба безпеки України проводить безпекові заходи у Києво-Печерській лаврі
Обшуки у Лаврі. Чому не треба радіти
22 листопада, 17:32

Політика

Забрати в УПЦ Києво-Печерську, Почаївську та Святогірську лаври: петиція
Забрати в УПЦ Києво-Печерську, Почаївську та Святогірську лаври: петиція
Виключення Росії з ООН: у Раді зареєстровано постанову
Виключення Росії з ООН: у Раді зареєстровано постанову
Рух України до ЄС і НАТО: Зеленський і прем’єр Бельгії підписали декларацію
Рух України до ЄС і НАТО: Зеленський і прем’єр Бельгії підписали декларацію
У Києві відбулася зустріч представників Люблінського трикутника: про що домовилися (фото)
У Києві відбулася зустріч представників Люблінського трикутника: про що домовилися (фото)
Тимошенко засвітилася у Відні разом із зятем (фото, відео)
Тимошенко засвітилася у Відні разом із зятем (фото, відео)
До Києва прибув премʼєр-міністр Бельгії (відео) 
До Києва прибув премʼєр-міністр Бельгії (відео) 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Наступ із Білорусі буде? Розвідка звернулася до українців
106K
«Потрібно було ще у 2014-му». Путін поділився новими фантазіями щодо України
84K
Глава МЗС Естонії відповів Пригожину на кувалду, яку той передав до Європарламенту
73K
Данілов розповів, як тепер треба називати російських окупантів
55K
Зеленський назвав області, у яких найгірша ситуація з електрикою – звернення
34K
Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW

Новини

Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
Сьогодні, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
Сьогодні, 01:17
Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
Вчора, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
23 листопада, 08:49
Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
22 листопада, 21:01

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту