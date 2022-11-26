Забрати в УПЦ Києво-Печерську, Почаївську та Святогірську лаври: петиція

Зібрано 12 444 голоси з 25 тисяч необхідних

Нардеп від «Європейської солідарності» зареєстрував на сайті Офісу президента петицію з проханням до президента Володимира Зеленського підтримати законопроєкт № 8221, що передбачає заборону діяльності установ, які підпорядковуються країні-агресору. Це допоможе повернути до власності держави такі знакові обʼєкти, як Києво-Печерську, Свято-Успенсько Почаївську та Святогірську Лавр.

У законопроєкті передбачається дострокове припинення всіх документів оренди, найму чи лізингу з даною установою, а також з юридичними особами, власником, учасником, акціонером яких вона є.

«Тому разом з громадськістю просимо президента України звернутися до Верховної Ради з проханням невідкладно розглянути законопроект, який передбачає дострокове припинення договорів оренди та повернення всіх обʼєктів власності, які орендує дана установа до власності держави», – йдеться у петиції.

Станом на 14:30 26 листопада зібрано 12 444 голоси з 25 000 необхідних.

Триває збір підписів. Залишилося 91 день.

Раніше повідомлялося, що нардепи від фракції «Європейська Солідарність» зареєструвала проєкт закону, що має на меті заборону діяльністі Російської православної церкви на території України.

Нагадаємо, 22 листопада Служба безпеки України провела обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві.

Згодом СБУ повідомила результати обшуків.

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фото: СБУ

Прессекретар кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав обшуки в Києво-Печерській лаврі «черговою ланкою в ланцюзі воєнних дій, які проводить Київ проти російського православ'я».

Також 22 листопада Служба безпеки України проводила обшуки на території монастирів Рівненщини. Як стало відомо, у Корецькому Свято-Троїцькому монастирі виявили пропагандистські матеріали. Там знайшли літературу «Беседы о русской земле», газети «Русский вестник» та «Русский дом».