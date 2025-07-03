На фронті загинув студент Київського університету Шевченка. Згадаймо Вадима Пахомова

Два тижні тому Вадим захистив диплом бакалавра за спеціальністю «Психологія»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Вадима Пахомова.

Студент четвертого курсу факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Вадим Пахомов поліг у бою 25 червня 2025 року на Сумщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу університету. Життя захисника обірвалося внаслідок атаки ворожого дрона.

Вадим пішов на війну добровольцем. Мав позивний Балу, адже був добрим, сильним і надійним. Два тижні тому він захистив диплом бакалавра за спеціальністю «Психологія». Друзі, однокласники та однокурсники пам’ятають Вадима як людину з відкритим серцем, світлим розумом і глибоким внутрішнім світлом.

Він був головою спортивного департаменту Студентського парламенту факультету психології й завжди знав, як надихати інших. Поєднував у собі креативність і запал.

«Востаннє ми бачилися 14 червня. Я досі не можу повірити, що тебе більше немає. Дякую тобі за все, що ти зробив – для мене, для України. Ти назавжди залишишся у моєму серці», – зазначив однокурсник.

«Під час відключень світла ми разом підіймались пішки на 10 поверх, виходили на балкон і говорили про життя. Я був поруч, коли ти робив пропозицію своїй нареченій – ти був таким щасливим», – поділився його знайомий.

«Для нас Вадим – Герой. Висловлюємо щирі співчуття рідним. Світла памʼять про нього назавжди залишиться у наших серцях», – пише студентське самоврядування факультету психології.

Вадиму Пахомову назавжди 21... фото: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Чин прощання із захисником відбудеться у четвер, 3 липня о 10:30, у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.