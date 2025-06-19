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Будівництво головного військового цвинтаря. Держава скасувала результати скандального тендера

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Будівництво головного військового цвинтаря. Держава скасувала результати скандального тендера
Обрання фірми-переможця у новому тендері заплановано на 2 липня
ілюстрація моделі військового кладовища на Київщині

Вартість другої черги будівництва складає 1,31 млрд грн

Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» 17 червня оголосила повторний тендер на другу чергу будівництва головного військового цвинтаря у межах Гатненської територіальної громади Київської області. Очікувана вартість складає 1,31 млрд грн, повідомляє «Главком» з посиланням на ProZorro.

Причиною для проведення нового тендера став провальний результат попереднього, який тривав три місяці. На нього прийшло троє учасників: ТОВ «Група компаній «Автострада» з пропозицією 1,15 млрд грн, ТОВ «Будівельна фірма «Паритетбудінвест» – 1,21 млрд грн і ТОВ «Будівельна фірма «Преміумстанртбуд» – 1,31 млрд грн.

Спочатку фірма «Автострада» (фаворит «Великого будівництва» у мирний період) двічі успішно оскаржила в Антимонопольному комітеті дискримінаційні вимоги тендерної документації, виписані замовником. Пізніше держустанова обрала переможцем компанію «Паритетбудінвест» з Одещини. У процесі підписання  угоди між замовником та переможцем «Автострада» втретє пішла до Антимонопольного комітету. Цього разу скаржилася на невідповідності, які містилася у тендерній пропозиції «Паритетбудінвесту». І Антимонопольний таки зобов’язав скасувати рішення про обрання переможцем фірму з Одеської області, що і було виконано замовником.

Що стосується пропозицій «Автостради» та «Преміумстанртбуду», то їх замовник також відхилив. Обрання фірми-переможця у новому тендері заплановано на 2 липня.

Як відомо, друга черга будівництва Національного військового меморіального кладовища складатиметься з шести пускових комплексів, які потрібно ввести в експлуатацію до 28 грудня 2026 року. Зокрема, потенційний переможець повинен виготовити і встановити дві стели перед в’їздом до військового цвинтаря; звести 100-метровий флагшток; прокласти мережі водопостачання та каналізації; підвести електропостачання; збудувати крематорій, колумбарні стіни; встановити монументи, №4, №5, №6, №7, №15; влаштувати пішохідні доріжки, центральні, бічні проїзди і пішохідні доріжки між секторами зони поховань; інші роботи.

Як повідомляв «Главком», улітку 2024 року новостворений консорціум «Білдінг Юа» (альянс трьох фірм: «Євроелітбуд» (Одеса), «Акам» (Дніпро) і ПАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50» (Київська область) без конкуренції виграв тендер з будівництва I черги військового кладовища за 1,75 млрд грн. Після цього з’ясувалося, що до консорціуму тягнуться зв’язки з підсанкційним бізнесменом, громадянином Кіпру Вадимом Єрмолаєвим, а також куратором проєкту «Велике будівництво» Юрієм Голиком і ексголовою Броварської РДА Георгієм Біркадзе. До речі, саме Біркадзе у квітні 2024 року їздив з директором держустанови «Національне військове меморіальне кладовище» Ярославом Пронюткіним та головним архітектором Меморіалу Сергієм Дербіним (раніше Дербін працював над проектами в Дніпрі, якими опікувався Голик) у США на військовий цвинтар в Арлінгтоні.

Станом на початок травня 2025 року, замовник перерахував «Білдінг Юа» 407 млн грн авансових платежів.

Крім цього, у середині травня 2025 року держустанова «Національне військове меморіальне кладовище» за 49 млн грн замовила три тисячі штук надгробків та хрестів із дуба. Переможцем стала київська компанія, яка спеціалізується на оптовій торгівлі деталями та приладдям для автотранспортних засобів.

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Теги: війна смерть Київщина військові тендер ProZorro кладовище

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