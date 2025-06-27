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Жителів однієї із областей влада просить готуватися до тривалої відсутності світла

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Жителів однієї із областей влада просить готуватися до тривалої відсутності світла
Енергетики роблять все можливе, аби стабілізувати ситуацію
фото з відкритих джерел

РФ атакувала на півдні України важливий енергетичний обʼєкт

Напередодні Дня Конституції росіяни вирішили занурити Херсонщину у темряву, атакувавши важливий енергетичний обʼєкт. Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін, передає «Главком».

«Через атаку є проблеми з електропостачанням у низці населених пунктів», – йдеться в повідомленні.

Мешканців регіону влада просить підготуватися до тривалої відсутності світла.

«Енергетики роблять все можливе, аби стабілізувати ситуацію», – додав Прокудін.

Нагадаємо, раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко повідомив, що вже цього літа в Україну можуть повернутись відключення світла. Водночас ситуація в енергосистемі наразі краща, ніж минулого року. 

Цього року ще не було настільки масштабних атак на енергосистему, як минулого року. До того ж енергетики повернули до роботи частину пошкоджені торік об’єкти генерації та відновили мережі системи передачі.

«Укренерго» заявляло, що компанія робить усе можливе, щоб магістральні мережі та високовольтні підстанції були готові до зростання навантажень як влітку, так і в наступний осінньо-зимовий період.

Речниця Міненерго Олена Шаповал заявила, що відключення світла влітку можливі лише у разі ударів по енергетичній інфраструктурі. 

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Теги: енергетика війна окупанти Херсонщина відключення відключення світла

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