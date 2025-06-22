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Війна на Близькому Сході: МАГАТЕ скликає термінове засідання

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Війна на Близькому Сході: МАГАТЕ скликає термінове засідання
Гроссі: З огляду на надзвичайну ситуацію в Ірані, я скликаю екстрене засідання Ради керуючих МАГАТЕ
фото з відкритих джерел

МАГАТЕ скликає термінове засідання Ради керуючих через ескалацію в Ірані

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі оголосив про проведення позачергового засідання Ради керуючих організації. Рішення ухвалене у зв'язку з різкою ескалацією на Близькому Сході, зокрема після повідомлень про авіаудари США по ядерних об'єктах Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рафаеля Гроссі.

Про скликання засідання Гроссі повідомив у своєму дописі в соцмережі X: «З огляду на надзвичайну ситуацію в Ірані, я скликаю екстрене засідання Ради керуючих МАГАТЕ на завтра».

Це рішення прийнято на тлі інформації про удари Сполучених Штатів по трьох ядерних об’єктах в Ірані – у Фордо, Натанзі та Ісфахані.

Нагадаємо, Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що станом на поточний момент не зафіксовано підвищення рівня радіації за межами трьох ядерних об'єктів в Ірані, які постраждали від ударів Сполучених Штатів Америки. 

Як відомо, президент Дональд Трамп назвав військові удари США по трьох іранських ядерних об’єктах «вражаючим військовим успіхом».

«Сьогодні ввечері я можу повідомити світу, що удари стали вражаючим військовим досягненням. Ключові об’єкти Ірану з збагачення урану були повністю і безповоротно знищені», – заявив Трамп у своєму першому публічному виступі після ударів.

Президент також попередив Іран, що США можуть завдати нових ударів по інших цілях, якщо Тегеран не погодиться на мир, водночас виступаючи за дипломатичне врегулювання після свого рішення нанести удари в суботу.

Раніше ми писали, що Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїй публікації в соцмережі Truth Social, передає «Главком».

За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.

Нагадаємо, Ізраїль очікує на рішення президента США Дональда Трампа щодо можливої підтримки в атаках на Іран, зокрема уразливих об'єктів ядерної програми. 

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Теги: МАГАТЕ Іран Ізраїль війна США ядерна зброя

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