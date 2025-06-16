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Валерій Чалий Політик, дипломат, громадський і державний діяч

Іран – ворог для України, Ізраїль – партнер. Але...

glavcom.ua
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Іран завдає ракетних ударів по Ізраїлю
фото: AP

Щоб не було зайвого непорозуміння: Іран – ворог України, Ізраїль – партнер. Але...

Іран у 2020 році збиває український пасажирський літак. Гинуть 176 людей, серед них – українці. Сказали «помилково» (так і не встановлено, хто на це вплинув ззовні, а компенсації сім'ям загиблих відмовилися виплатити).

Ізраїль «ліквідує», тобто цілеспрямовано вбиває цивільних фахівців-ядерщиків в Ірані. Вбиває не на об'єкті, а підриває, чи вбиває їх в різних місцях. Це – воєнний злочин. Багато тепер всі собі дозволяють. Тепер не лише система світової безпеки, а й правила ведення війни руйнуються на наших очах.

Впевнений: з цього приводу мовчати не можна! Некомбатанти мають свої права, в тому числі право на життя, навіть під час воєн. Так світ далеко зайде. Можна назад не повернутися!

Я вже не кажу, що за такими діями спостерігають зараз і наші вороги. Треба зайняти справедливу позицію!

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Іран Ізраїль Україна війна

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Валерій Чалий

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