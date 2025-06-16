Іран – ворог для України, Ізраїль – партнер. Але...

Щоб не було зайвого непорозуміння: Іран – ворог України, Ізраїль – партнер. Але...

Іран у 2020 році збиває український пасажирський літак. Гинуть 176 людей, серед них – українці. Сказали «помилково» (так і не встановлено, хто на це вплинув ззовні, а компенсації сім'ям загиблих відмовилися виплатити).

Ізраїль «ліквідує», тобто цілеспрямовано вбиває цивільних фахівців-ядерщиків в Ірані. Вбиває не на об'єкті, а підриває, чи вбиває їх в різних місцях. Це – воєнний злочин. Багато тепер всі собі дозволяють. Тепер не лише система світової безпеки, а й правила ведення війни руйнуються на наших очах.

Впевнений: з цього приводу мовчати не можна! Некомбатанти мають свої права, в тому числі право на життя, навіть під час воєн. Так світ далеко зайде. Можна назад не повернутися!

Я вже не кажу, що за такими діями спостерігають зараз і наші вороги. Треба зайняти справедливу позицію!