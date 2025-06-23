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Війна на Близькому Сході: Чому Катар опинився в епіцентрі протистояння?

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Війна на Близькому Сході: Чому Катар опинився в епіцентрі протистояння?
Катарські засоби протиповітряної оборони успішно перехопили іранські ракети
колаж: glavcom.ua

Катар опинився в епіцентрі напруги після ракетних ударів Ірану по базах США

Конфлікт між Іраном та Ізраїлем продовжує стрімко ескалювати, залучаючи нових акторів та розширюючи географію протистояння. Після того, як у війну крок за кроком з'явилися США та Ємен, тепер на передній план вийшов Катар, ставши безпосередньою мішенню іранських ракетних ударів. Про це повідомляє «Главком».

Іранський удар у відповідь: ціль – американські бази в Катарі та Іраку

У ніч на 23 червня 2025 року Іран здійснив ракетний удар по американських військових базах на Близькому Сході. Основною ціллю стала авіабаза Аль-Удейд у Катарі, де розташована штаб-квартира Центрального командування США та базуються британські військовослужбовці. Одночасно були активовані системи протиповітряної оборони на авіабазі Айн-аль-Асад в Іраку.

Вибухи пролунали над Дохою невдовзі після того, як Катар закрив свій повітряний простір. Білий дім заявив, що уважно стежить за потенційними загрозами для Аль-Удейд, хоча супутникові знімки свідчать, що багато літаків було переміщено з бази протягом останніх тижнів.

Ця атака стала відповіддю Ірану на попередні удари США по трьох ядерних об'єктах Тегерана. Високопоставлений іранський чиновник повідомив Reuters, що Тегеран «продовжить заходи помсти», але при цьому заявив про готовність «розпочати дипломатію» після «покарання агресора».

Ізраїль та США про атаку: «Загроза всьому світу» та «очікувана відповідь»

Ізраїль відреагував на іранський удар, заявивши, що він доводить, що Іран становить загрозу для «всього світу». Речник ізраїльських військових зазначив: «Це ще один доказ ворожнечі та насильства, а також того факту, що Іран є терористичною державою, яка загрожує не лише Ізраїлю, а й усьому Близькому Сходу, включаючи його сусідів та весь світ». Нагадаємо, Ізраїль атакує Іран з повітря з моменту початку «несподіваної операції» 13 червня.

Зі свого боку, спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що США очікували атаки Ірану на американські бази, назвавши це «очікуваною відповіддю».

«Символічний» удар та роль Катару: чи вдалося уникнути ескалації?

За інформацією The Telegraph, Іран заздалегідь повідомив про свої плани запустити ракети по американських базах у регіоні, попередньо скоординувавши удари з катарськими чиновниками. Намір міг полягати у надсиланні сигналу власному народу про «відплату» та Вашингтону – про відсутність прагнення до повномасштабної конфронтації.

Ця ситуація нагадує події січня 2020 року, коли Іран завчасно попередив США про ракетні удари у відповідь по американській базі в Катарі після вбивства Касема Сулеймані, що дозволило уникнути подальшої ескалації. Однак, на думку аналітиків, аналогія не є повною. Удар по державі Перської затоки, такий як Катар – ключовому регіональному вузлу – та цілеспрямований удар по критичній базі, як Аль-Удейд, сам по собі несе ризики ескалації та навряд чи заспокоїть напруженість у регіоні.

Паніка в Досі та засудження Катаром нападу

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Відеозаписи з соціальних мереж свідчать про паніку серед мешканців Катару, які бігали торговим центром під час атаки. Проте, Міністерство оборони Катару засудило напад Ірану, назвавши його «кричущим порушенням» суверенітету. У заяві Катару зазначено, що постраждалих на базі в Досі не було, а катарські засоби протиповітряної оборони успішно перехопили іранські ракети. «Завдяки Богу, пильності збройних сил та вжитим запобіжним заходам, інцидент не призвів до смертельних випадків чи поранень», – йдеться у заяві. Катар також заявив, що залишає за собою право відповісти «безпосередньо» на напад.

На тлі цих подій, Об'єднані Арабські Емірати також закрили свій повітряний простір для низки комерційних рейсів, що наближаються із заходу, а іранська влада цивільної авіації повністю закрила небо Ірану для всіх рейсів, окрім спеціально дозволених.

Нагадаємо, Катар заявив, що залишає за собою право відповісти після того, як Іран обстріляв військову базу США «Аль-Удейд» у Досі у відповідь на атаку США на іранські ядерні об'єкти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Сьогодні Іран випустив шість балістичних ракет у бік американських військових об'єктів у Катарі. Зокрема, ракети були націлені на авіабазу «Аль-Удейд» – найбільший об'єкт військово-повітряних США в регіоні Перської затоки.

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Теги: США Ізраїль Іран війна Катар

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