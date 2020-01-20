На Херсонщині поховали стюардесу літака МАУ, який збили в Ірані



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У Херсонській області поховали стюардесу літака МАУ Катерину Статнік Фото: firstregion.com.ua

Траурна церемонія і панахида проходили в селищі Нова Маячка

У Херсонській області поховали стюардесу літака МАУ Катерину Статнік, яка загинула в катастрофі в Ірані.

Про це в повідомив перший заступник голови ОДА Дмитро Бутрій в Facebook.

«Сьогодні ми разом з усією Херсонщиною прощалися з нашою землячкою, яка була бортпровідницею Міжнародних авіаліній України», - написав він.

За словами чиновника, траурна церемонія і панахида проходили в селищі Нова Маячка.

Раніше стало відомо, що президент Ірану Хасан Рухані передав листа президенту України Володимиру Зеленському щодо збиття літака «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані.

Напередодні, 19 січня, іранська державна новинна агенція IRNA повідомила, що Іран наразі не планує передавати «чорні скриньки» Києву.

Натомість 20 січня Україна та Іран домовилися про передачу уламків літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» і чорних скриньок

Нагадаємо, літак із тілами 11 українців, які загинули внаслідок катастрофи літака МАУ в Ірані, 19 січня прилетів в аеропорт «Бориспіль», де відбулася церемонія вшанування пам’яті загиблих.

Як відомо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

До речі, українські експерти першими виявили причину авіакатастрофи в Ірані.

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