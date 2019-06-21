На Херсонщині поліція затримала «казака» з Криму



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Зловмисник має громадянство РФ, при цьому він зберіг і громадянство України

Затриманий має «нагороди» від окупаційної влади Криму - медалі «За захист Криму» і «За повернення Криму»

На Херсонщині правоохоронці затримали учасника незаконного формування «Кримське козацьке військо». Про це повідомляє Нацполіція в п'ятницю, 21 червня.

Зазначається, що учасники цього формування активно сприяли анексії Криму військами РФ в 2014 році.

Зокрема, 55-річний уродженець Херсонської області з лютого по квітень 2014 організовував і брав активну участь в проведенні незаконних зборів і мітингів на території Роздольненського району АРК.

«Чоловік за наказом отамана Роздольненської філії громадського об'єднання «Кримське республіканське відділення Всеросійської громадської організації «Союз козаків» Кримське Козачі військо» разом з іншими особами здійснював охорону проведення незаконних мітингів і зібрань», - йдеться в повідомленні.

Затриманий має «нагороди» від окупаційної влади Криму - медалі «За захист Криму» і «За повернення Криму». Зазначено, що у чоловіка є громадянство РФ, при цьому він зберіг і громадянство України.

Затриманому повідомили про вчинення кримінального злочину, передбаченого статтею про посягання на територіальну цілісність України (ч.2 ст.110 КК). Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Херсонський міський суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з використанням електронного браслета.