ЗМІ знайшли у списках «Слуги народу» кандидата-мажоритарника, якого неодноразово судили



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктору Куртєву висувалися звинувачення в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, підробленні документів, укладанні фіктивних договорів та незаконному заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах

Виборці №143 округу, а до них відносяться жителі міст Ізмаїл та Рені і прилеглих до них сіл, та ще п'яти сіл Болградського району, згідно з опитуваннями, нічого не знають про Віктора Куртєва

У партію Зеленського «Слуга народу» по 143 округу йде Віктор Куртєв, який був неодноразово засуджений і зараз перебуває під слідством.

Про це повідомило видання Gazeta.ua.

Зазначається, що виборці №143 округу, а до них відносяться жителі міст Ізмаїл та Рені і прилеглих до них сіл, та ще п'яти сіл Болградського району, згідно з опитуваннями, нічого не знають про цього кандидата.

Як повідомляється в матеріалі, підприємства, які очолює Віктор Куртєв налічують сотні судових справ, постанов і судових рішень. Згідно з реєстрами, Куртєв є директором (підписантом) ПП «Керуюча компанія» Метрополія», ТОВ «Керуюча компанія «Метрополія», ТОВ НТК «Метрополія». Кінцевим бенефіціаром цих компаній, є Єлені Антіміаду (керуюча компанія «Метрополія» ЛТД, Кіпр), яка проживає в Нікосії (Кіпр).

Згідно з кримінальним виробництвам у період з 2013 року по 2019 Куртєву висувалися звинувачення в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, підробленні документів, укладанні фіктивних договорів та незаконному заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Останнє кримінальне провадження було відкрито 2 квітня 2019 року слідчим відділом Печерського управління поліції Києва за ч. 1 ст. 358 КК - підробка документів шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в фінансово-господарські документи підприємства з придбання ТМЦ. Як говориться в діловодстві, мала місце підробка податкових декларацій та податкових накладних ТОВ НТК «Метрополія», в якому директором є Куртєв Віктор Владиславович.

Судові засідання і слідчі дії по Віктору Куртеву і його компаніям тривають. У реєстрах можна виявити різні судові рішення в рамках кримінальних проваджень про дозволи на обшуки в цих «Метрополіях». 30 травня Печерський районний суд міста Києва у справі № 757/27 833/19-к задовольнив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ НТК «Метрополія», а місяцем раніше документам, які містять банківську таємницю про відкриття, функціонування та рух коштів по банківських рахунках, відкритих ТОВ «НТК» Метрополія».