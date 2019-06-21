Кожен українець може подати в суд на Росію та отримати компенсацію, - Данилюк



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Данилюк вважає, що будь-яка суперечка між Україною і Росією має розглядатися в міжнародних судах

Реально стягнути кілька десятків трильйонів доларів з РФ та виплатити грошову компенсацію кожному українцю за анексію Криму та війну на Донбасі, - Данилюк

Україна має застосовувати сучасні невійськові методи боротьби - тиснути на Росію економічно через судові позови держави та приватних осіб. Цілком реально стягнути кілька десятків трильйонів доларів з Російської Федерації та виплатити грошову компенсацію кожному українцю за анексію Криму та війну на Донбасі. Про це в інтерв'ю Gazeta.ua розповів лідер руху «Спільна справа» Олександр Данилюк.

Данилюк зазначив, що правова війна, це офіційний термін, є потужним елементом гібридної війни. Це могло б стати частиною національної стратегії.

«Будь-яка суперечка між Україною і Росією має розглядатися в міжнародних судах. Але переселенці, учасники бойових дій, полонені - звичайні українські громадяни, яким Росія завдала шкоди, можуть звернутися до українського суду і вимагати компенсацію. Таку стратегію громадянські організації «Спільна справа» та «Сила права» Андрія Сенченка розробили ще в 2014 році як відповідь РФ. Зараз механізм роботи доведений до довершеності. За 5 років опрацьовано 20 тисяч справ різних категорії, направлено в суди. Тисячі справ виграли за фактом російської агресії у Криму та на Донбасі і нанесення шкоди. Факт агресії доводити вже не потрібно – маєте лише довести, що ви постраждали. Українські суди розглядають такі справи. Не потрібно чекати від Москви визнання цих рішень, тому що є багато російського майна за межами РФ. Такі судові рішення дають право накладати стягнення на це майно», - пояснює Данилюк.

Україна має багато угод про взаємодію у сфері правосуддя із більшістю країн світу. Це означає, що українське судове рішення може бути виконане на території країн, із якими є такі угоди. Накладаються арешти на російські активи в Україні - не лише урядові, а й на ті, які належать державним компаніям і в яких частка держави не менше 20 відсотків. Тобто українець, який виграв суд, може легалізувати своє судове рішення за кордоном. Наприклад, у США накласти арешт на майно Росії. Можемо робити так по всьому світу. Значна частина золотовалютних резервів Росії перебуває на депозитних рахунках у банках США. Ці кошти можуть бути арештовані. «Такий механізм має стати державною стратегією перемоги», - вважає лідер «Спільної справи».

«Але якщо ми підемо шляхом, який підтримують «партії капітуляції», юридично Росія не буде вважатися агресором. Донбас сприйматимуть, як внутрішньоукраїнський конфлікт. Тоді компенсаціями мільйонам постраждалих людей та відновленням зруйнованого майна доведеться займатися українському уряду, тобто, громадянам. Росія прагне через українські вибори отримати домовленості щодо конфлікту на Донбасі, що знівелюють її борги перед Україною. Це створить передумови до зняття міжнародних санкцій проти Кремля», - попереджує експерт.

Раніше Данилюк заявляв, що, очолюваний ним громадянський рух «Спільна справа», має наміри об’єднатись на парламентських виборах з всеукраїнським громадським рухом «Сила права» Андрія Сенченка, щоб протидіяти російському реваншу. «Сила права» – з 2014 року об’єднує дипломатів, фахівців з безпеки та міжнародного права. Рух працює над міжнародним визнанням РФ як агресора та над відшкодуванням завданих російською збройною агресією. На сайті руху є інформація щодо близько семисот судових рішень, що доводять факти військової агресії РФ, окупації та завданих збитків, а також повідомляється про заарештовані перші російські активи на суму понад 3 мільярди доларів.

Данилюк - один з лідерів Революції гідності, екс-кандидат в президенти України. З початком війни зосередився на національній безпеці та обороні. В 2014 році - радник міністра оборони. Брав участь в бойових діях на Донбасі. Спеціалізується на національній безпеці та протидії російській гібридній агресії - читав лекції в Національному університеті оборони США, Школі спеціальної війни імені Кеннеді.